IF - Gli amici immaginari: ecco perché il 4K UHD è l'immersione perfetta nella favola di John Krasinski

Una favola per i bambini ma anche per gli adulti, perché al di là del mix di animazione e live action, il tema affrontato di petto in IF - Gli amici immaginari da John Krasinski, qui regista ma anche attore, è un tema molto serio come l'elaborazione del lutto. In particolare quello di Bea, una ragazzina che dopo aver affrontato la morte della madre ed essere alle prese con la malattia del padre, si accorge di poter vedere gli amici immaginari della gente.

Ryan Reynolds e Cailey Fleming più curiosi che mai in una scena di IF - Gli amici immaginari

Proprio il fatto di essere una favola per tutti, abbinata alla simpatia di Ryan Reynolds e alla suggestiva messa in scena che vede insieme esseri umani e amici immaginari creati dall'animazione, fa di IF - Gli amici immaginari un prodotto particolarmente appetibile in homevideo. A patto che il prodotto sia di qualità. Noi abbiamo potuto ammirare l'edizione 4K UHD targata Paramount e distribuita da Plaion Pictures e, come vedremo, la qualità è davvero alle stelle.

Un video 4K perfetto per trasmettere le emozioni di un'atmosfera da favola

L'edizione 4K UHD di IF - Gli amici immaginari

C'è soprattutto un compito che il video 4K UHD di IF - Gli amici immaginari era chiamato a svolgere: trasmettere allo spettatore tutta l'emozione di una storia commovente, esaltando nel contempo l'eccellente lavoro tecnico svolto per realizzare il film. Ebbene la missione è pienamente riuscita. L'atmosfera favolistica trasuda da ogni scena, mentre il mix di animazione e live action è preciso e fluido, grazie a un dettaglio pazzesco e una nitidezza incredibile. Anzi, forse proprio questo livello altissimo della definizione, rivela talvolta un pizzico di artificiosità nelle scene che devono fondere elementi di animazione e live-action, ma si tratta davvero di poca cosa.

I due protagonisti assieme a Lewis, un altro degli amici immaginari

E poi questa lieve sensazione verrà travolta da un'ondata travolgente di colori vibranti e ricchi di intensità, che diventa esaltante proprio nel mondo degli amici immaginari. Ma se i personaggi animati sono dettagliatissimi fin nei minimi particolari, anche tutto il resto luccica di definizione al top con contorni taglienti, dalle ambientazioni della casa agli incarnati degli umani. Ma in qualche modo il croma riesce ad adattarsi agli umori della vicenda, suscitando attraverso giochi di luce le atmosfere della favola e le grandi emozioni nei momenti clou.

Audio italiano buono, ma l'Atmos inglese ha più peso e aggressività

La sorpresa di Ryan Reynolds in una scena di IF - Gli amici immaginari

Per quanto riguarda l'audio, a dire il vero, un pizzico di rammarico c'è: la traccia italiana infatti è proposta in un semplice Dolby Digital 5.1 che è di buona qualità, ma non può assolutamente competere con la profondità e lo spessore del Dolby Atmos inglese. Anche nella nostra lingua si possono apprezzare precisione nella direzionalità, dialoghi puliti, panning suggestivi e discreta profondità degli effetti. Ma l'Atmos inglese ha molto più peso e aggressività innanzitutto sulla colonna sonora di Michael Giacchino, fondamentale per entrare nell'atmosfera del film, e poi vanta anche bassi più robusti e maggior spazialità nelle scene più spettacolari e movimentate con protagonisti gli animi immaginari, per regalare così un'esperienza molto più immersiva.

I due protagonisti in ospedale con alcuni degli amici immaginari

Un libretto di giochi e 45 minuti di extra

Bea assieme a Blue, il più voluminoso degli amici immaginari

Non travolgente ma comunque soddisfacente il reparto dedicato agli extra, con circa 45 minuti di materiale. Da segnalare innanzitutto un simpatico libretto di giochi presente nella confezione. Per quanto rguarda i contributi filmati, si parte con The Imagination Behind IF (5'), un dietro le quinte con interviste al regista John Krasinski, al cast e alla troupe sulla realizzazione del film, quindi si prosegue con Imagining Imaginary Friends (5') sul progetto e la creazione degli amici immaginari, mentre Giving IFs a Voice (6') si occupa ovviamente del casting vocale e delle sfide del doppiaggio dei personaggi animati. Troviamo poi Blending the Real and the Imaginary (6') sugli effetti visivi del film per far sembrare reali i personaggi immaginari, mentre Tina Turner Forever! (4') è dedicata alla rivisitazione dell'iconico video musicale degli anni '80 con la celebre cantante. Si chiude con The Imaginative World of IF (6') sulla magia dell'ambientazione di New York City da Brooklyn Heights a Coney Island, poi Gag Reel (4') con papere sul set e infine Learn to Draw Blue Kids' Tutorial (7'), per imparare a disegnare l'adorabile Blue.