I Simpson confermano un segreto su Bart, dopo 36 anni, che nessuno aveva notato

L'episodio 5 della stagione 37 di The Simpsons chiarisce un aspetto mai esplicitato su Bart: il personaggio è mancino, nonostante i tentativi di Homer di correggerlo da bambino. Una rivelazione che conferma una teoria dei fan rimasta valida per oltre tre decenni.

Dopo 36 anni di programmazione, I Simpson continua a valorizzare la sua storia ampliando elementi finora impliciti. Un nuovo episodio della stagione 37 ha affrontato direttamente un dettaglio che gli spettatori più attenti avrebbero già dovuto notare: Bart Simpson è mancino, evidente in molte sequenze ma mai discusso apertamente prima.

La mano sinistra di Bart

Nell'episodio 5 della stagione 37 di I Simpson, intitolato "Bad Boys... For Life?", lo spettatore viene proiettato quattro anni indietro rispetto alla linea temporale attuale, osservando un Bart di sei anni che cerca l'attenzione del padre attraverso i primi scherzi. Quando Homer decide di migliorare il rapporto con il figlio chiedendogli di scrivere ciò che prova, emerge un comportamento già consolidato: Bart impugna la matita con la mano sinistra.

I Simpson: Bart in azione

La reazione di Homer è immediata e rappresenta un riflesso culturale diffuso in passato: tenta di "correggere" il figlio facendogli usare la mano destra, arrivando a insistere in modo che la puntata descrive come una forma di pressione educativa. Bart, però, ribadisce la sua naturale inclinazione: "Mi trovo molto più a mio agio con la sinistra". Il conflitto si risolve con il riconoscimento della volontà del bambino e con l'accettazione definitiva di una caratteristica che, come mostra la lunga storia della serie, non è mai cambiata.

Il segmento finale dell'episodio sottolinea in modo esplicito questa identità: Bart appare nei titoli di coda all'interno di una sequenza dedicata a celebri mancini della storia e della cultura pop, includendo tra gli altri lo stesso creatore della serie Matt Groening, anch'egli mancino.

Un dettaglio sotto gli occhi di tutti

La scelta di confermare questo dettaglio nella narrazione è stata interpretata come un ulteriore passo nella valorizzazione delle caratteristiche dei personaggi principali attraverso elementi già presenti, ma mai affrontati frontalmente. In effetti, gli spettatori avevano già avuto molte occasioni per confermare che Bart scriveva con la sinistra: l'esempio più evidente si trova nella sequenza d'apertura in cui compila la punizione sulla lavagna.

La scena d'apertura de i Simpson

La conferma apre il confronto con un altro noto mancino della serie: Ned Flanders, personaggio con cui Bart ha costruito un rapporto complesso ma significativo nel corso degli anni, contribuendo ad aggiungere una connessione ulteriore tra i due. Inoltre richiama una tradizione narrativa della serie, nella quale gli episodi che esplorano il passato familiare introducono elementi utili a comprendere meglio le dinamiche affettive della famiglia Simpson, anche quando sono raccontati con toni ironici.

La nuova stagione dimostra così come I Simpson continui a investire nella cura dei dettagli, recuperando teorie dei fan radicate nella lunga osservazione collettiva della serie e rendendole parte del testo ufficiale. È un modo per confermare che, pur attraversando decenni di televisione, l'universo narrativo di Springfield possiede ancora margini di approfondimento e sorpresa.