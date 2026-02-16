I Simpson festeggiano gli 800 episodi, ma la serie avrà mai un finale?

I Simpson hanno appena tagliato il traguardo degli 800 episodi, ma c'è ancora chi si chiede se lo show avrà mai un suo finale definitivo, una volta che la messa in onda dovesse essere interrotta.

Nel corso di una recente intervista, lo showrunner principale della serie animata Matt Selman ha provato a rispondere alle domande su una possibile conclusione dello show, ma andiamo con ordine e vediamo insieme cosa è accaduto nell'ultimo episodio.

I Simpson, Marge e le star di The Pitt nell'episodio #800

Cosa succede nell'episodio numero 800?

Nell'episodio, "Irrational Treasure", Marge porta il cane di famiglia, Il piccolo aiutante di Babbo Natale, a una competizione nazionale per cani a Filadelfia, mentre Homer si imbarca con riluttanza in una caccia al tesoro in stile Il mistero dei templari con un gruppo di eccentrici storici. L'episodio cita anche le serie The Pitt e Abbott Elementary, con anche i cameo di Kevin Bacon e i The Roots.

"È stato un modo per abbracciare la storia della serie", ha dichiarato Selman. "Abbiamo quei flash di Homer come tagliapietre, poi come venditore di torte, e poi con diversi abiti indossati in episodi famosi di Homer, mentre facciamo dei folli salti temporali sia nell'arco di un anno che dei 40 anni di esistenza della serie. È come se i personaggi avessero sempre la stessa età, ma avessero vissuto quasi 40 anni di avventure. Quindi è successo tutto in un solo anno folle? È successo in 40 anni? Nessuna delle due cose? Entrambe?".

I Simpson, Marge in una scena dal finale di stagione 36

I Simpson, gli autori sono contrari a un finale

"Lo show non è destinato a finire", aveva dichiarato Selman al New York Post già un anno fa. "Realizzare un finale sdolcinato e banale, come fanno la maggior parte degli altri show, sarebbe davvero patetico. Quindi ne abbiamo realizzato uno che fosse, diciamo, esagerato".

Selman ha detto che se un giorno I Simpson dovessero arrivare alla conclusione, non vorrebbe che l'episodio finale fosse troppo sentimentale. "Se lo show dovesse mai finire, non ci sarebbe un finale, sarebbe solo un episodio normale con la famiglia. Probabilmente ci sarebbe qualche piccolo easter egg qua e là, ma niente del tipo 'Mi mancherà questo posto'", ha detto a The Wrap. "Lo show non dovrebbe cambiare. I personaggi si azzerano ogni settimana. È come in 'Ricomincio da capo', ma loro non lo sanno".

I Simpson: Marge in paradiso

La serie ha già scherzato sulla sua conclusione

"Circa un anno e mezzo fa abbiamo realizzato un episodio che era una sorta di parodia del finale della serie", ha continuato. "Abbiamo inserito ogni possibile concetto di finale di serie in un unico episodio, quindi è stato un po' il mio modo per dire che non avremmo mai realizzato un finale di serie".

Selman si sta riferendo al primo episodio della stagione 36, intitolato "Bart's Birthday". Condotto da Conan O'Brien, che ha lavorato come sceneggiatore della serie prima di diventare conduttore di talk show, presentava un servizio di intelligenza artificiale chiamato HackGPT che generava un finale assurdo per I Simpson.