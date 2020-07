I ragazzi della 56a strada: Coppola ha costretto Tom Cruise e Rob Lowe a dormire nella cantina di estranei

In preparazione a I ragazzi della 56a strada, Francis Ford Coppola ha costretto Tom Cruise e Rob Lowe a dormire nello scantinato di estranei per far provare loro i sentimenti autentici dello stile di vita dei loro personaggi.