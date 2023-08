I ragazzi della 56ª strada: Angelina Jolie produttrice del musical

I ragazzi della 56ª strada diventerà un musical e tra i produttori dello spettacolo ci sarà anche Angelina Jolie.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da S.E. Hinton nel 1967, poi diventato un film diretto da Francis Ford Coppola nel 1983.

Uno show in arrivo nel 2024

Il debutto dello spettacolo teatrale I ragazzi della 56a strada avverrà il 16 marzo 2024, dopo aver debuttato nel mese di marzo 2023 a La Jolla Playhouse.

La storia è ambientata a Tulsa, Oklahoma, nel 1967 e al centro della trama ci sono Ponyboy Curtis, Johnny Cade e la loro famiglia di outsiders, che stanno lottando per la sopravvivenza e vanno alla ricerca di uno scopo in un mondo che potrebbe non accettarli mai.

Per ora non è stato svelato il cast del musical prodotto da Angelina Jolie. L'attrice ha dichiarato: "Ho studiato al Lee Strasberg Institute dove mi sono resa conto che il mio primo amore, come performer, era il teatro. Non avevo trovato un modo per tornarci fino a questo momento. Spero di poter contribuire mentre continuo a imparare da questo fantastico team, con cui sto lavorando da quando mia figlia mi ha portata a vedere lo show a La Jolla Playhouse".

Adam Rapp e Justin Levine hanno scritto il libretto dello show, mentre Jonathan Clay e Zach Chance, duo conosciuto come Jamestown Revival, firmeranno le musiche e i testi. Le coreografie sono invece firmate da Rick Kuperman e Jeff Kuperman, mentre la regia è di Danya Taymor.