Rob Lowe: "Tom Cruise furioso quando gli ho detto che dovevamo dividere la stanza d'albergo"

Rob Lowe ricorda quella volta che un giovane Tom Cruise si è infuriato dopo aver appreso che avrebbe dovuto dividere la stanza d'albergo col collega. Era il 1982 e i due attori stavano partecipando alle audizioni per il cult movie I ragazzi della 56a strada.

Tom Cruise in una foto di Greg Gorman

Il film di Francis Ford Coppola ha riunito future star quali Patrick Swayze e Matt Dillon e ha visto Tom Cruise nel ruolo di Steve Randle,. Pur essendo al terzo film, all'epoca Tom Cruise aveva già il temperamento da diva, come ha ricordato Rob Lowe, ospite del podcast di Dax Shephard Armchair Expert with Dax Shepard:

"Tutti i candidati di L.A. sono sopravvissuti ai provini di L.A., e poi le persone scelte sono dovute andare a New York per sostenere nuove audizioni, così eravamo io, Tom Cruise, Emilio e C. Thomas Howell. Era la prima volta che Tom alloggiava nel famoso Plaza Hotel di New York, e subito ha piantato una polemica. Abbiamo fatto il check-in e quando Tom ha scoperto che dovevamo dividere la stessa stanza si è inferocito. Mi ha fatto molto ridere, è stato sgradevole. Il succo del racconto è che certe persone sono sempre state quello che sono, e quell'aspetto le ha aiutate a diventare potenti e famose. Il resto è storia".

Top Gun: Val Kilmer fece uno scherzo a Tom Cruise durante le riprese

Commentando la carriera di Tom Cruise, Rob Lowe conclude: "Ha avuto lo sguardo puntato sulla palla fin dal primo giorno." Tutto sommato, la cosa non ci stupisce.