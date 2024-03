I ragazzi della 56ª strada, Francis Ford Coppola condivide i provini con Tom Cruise e Patrick Swayze

Il regista de Il padrino ha pubblicato i casting di due star per il cult generazionale degli anni '80.

A quattro decenni di distanza dall'uscita nelle sale, Francis Ford Coppola ha pubblicato su Instagram i provini di uno dei suoi film più amati, I ragazzi della 56a strada, basato sul romanzo di S.E. Hinton e noto per aver lanciato la carriera di diverse future star in erba. Nel video si vedono i provini di alcuni dei protagonisti.

Nel post pubblicato ieri, Coppola ha raccontato il suo processo per il casting dell'epoca:"Abbiamo avuto tutti gli attori insieme su un set sonoro e alternavamo diversi attori che leggevano per ruoli diversi". Nel video si vedono vari attori che leggono battute di personaggi completamente differenti.

Cult generazionale

I ragazzi della 56ª strada è ambientato nei primi anni '60 a Tulsa, in Oklahoma. Per le strade della città si sfidano due gang di giovani, i greasers dei più bassi ceti sociali, guidati dallo sbruffone Dallas e i socials, composti da arroganti giovani della borghesia. La faida è destinata a finire in tragedia.

il regista Francis Ford Coppola sul set

Nel cast del film molti astri nascenti del cinema degli anni a venire tra cui Rob Lowe nel ruolo di Sodapop Curtis, Tom Cruise nel ruolo di Steve Randle, Patrick Swayze nel ruolo di Darrel Curtis, Ralph Macchio nel ruolo di Johnny Cade, Diane Lane nel ruolo di Sherrie Valance, C. Thomas Howell nel ruolo di Ponyboy Curtis, Matt Dillon nel ruolo di Dallas Winston ed Emilio Estevez nel ruolo di Keith Matthews.