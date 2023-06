I predatori dell'Arca Perduta stasera su Italia 1: cast, recensione, curiosità e trama del film

Gli spettatori di Italia 1 stasera 17 giugno, in prima serata, si godranno I predatori dell'Arca Perduta, il film che ha fatto nascere il mito di Indiana Jones. La pellicola del 1981 è stata diretta da Steven Spielberg e sceneggiata da Lawrence Kasdan. John Williams ha composto la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Harrison Ford e Karen Allen in una scena de I predatori dell'arca perduta

I predatori dell'Arca Perduta: Trama

Dopo essere stato derubato di un prezioso idolo, Indiana Jones ritorna all'università da insegnante. Qui i servizi segreti gli orffriranno il compito di trovare l'arca dell'alleanza e cercare così di non farla cadere nelle mani dei tedeschi. Giunto nel Nepal, incontrerà Marion, una sua vecchia conoscenza, con la quale giungerà dall'amico Sallah, trovando ospitalità e svolgendo da lì la definitiva ricerca dell'arca.

Harrison For d è Indiana Jones ne I predatori dell'arca perduta

I predatori dell'Arca Perduta: Curiosità

I predatori dell'arca perduta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 22 Ottobre 1981. La data di uscita originale è 12 Giugno 1981, negli Stati Uniti. Il film è stato in produzione dall' Aprile 1980 a Giugno 1980; le riprese si sono svolte dal 23 Giugno 1980 all'1 Ottobre 1980 in Francia, Inghilterra, Tunisia e USA.

Nel lungometraggio, è possibile trovare diversi omaggi a Guerre stellari. Ad esempio, l'astronave Millennium Falcon, pilotata da Han Solo nella saga di Star Wars, è visibile incisa su una delle colonne dell'Arca dell'Alleanza durante la scena finale.

Inoltre, si intravedono i due robottini di Guerre stellari, R2-D2 e C-3PO (nell'edizione italiana C1-P8 e D-3BO): si possono sulla colonna intarsiata nel Pozzo delle anime, proprio quando Indiana sta per aprire il sarcofago che contiene l'Arca.

Il titolo originale del film era The Raiders of the Lost Ark (I predatori dell'arca perduta). Tuttavia, il nome è stato successivamente cambiato in Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark per stabilire il franchise di Indiana Jones.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l'ultimo capitolo della saga, è stato presentato in anteprima a Cannes 2023, qui la nostra recensione del film.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: un teaser inedito ricco di scene d'azione

I predatori dell'Arca Perduta: Interpreti e personaggi

Harrison Ford in una scena de I predatori dell'arca perduta

I predatori dell'Arca Perduta: Recensione, Trailer e streaming

La nostra recensione de I predatori dell'Arca Perduta.

I predatori dell'arca perduta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 93% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 85 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 8.4 su 10

Su Mediaset Infinity è possiibile godersi I predatori dell'Arca Perduta in streaming