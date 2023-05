Indiana Jones e il Quadrante del Destino: un teaser inedito ricco di scene d'azione

Il sito Rotten Tomateos ha condiviso un nuovo teaser del film Indiana Jones e il quadrante del destino, in arrivo a giugno nelle sale di tutto il mondo.

Nel video il protagonista dichiara che non crede nella magia, ma nella sua vita ha visto delle cose che non riesce a spiegare e di aver capito che non è importante quello in cui credi, ma quanto è forte ciò in cui credi.

Il quinto capitolo della saga di Indiana Jones

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo della storia con protagonista l'attore Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).

Indiana Jones e il quadrante del destino, recensione: ancora fortuna, meno gloria

Diretto da James Mangold (Le Mans '66 - La grande sfida, Logan - The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.