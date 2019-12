I Goonies, Sean Astin sogna un sequel ambientato ai tempi di Willy l'Orbo!

Per Sean Austin il sequel ideale de I Goonies sarebbe quello di tornare indietro nel tempo ai tempi del pirata Willy l'Orbo, tra galeoni e pirati per raccontare così le origini di quel tesoro, la cui ricerca è alla base della storia del film del 1985. Un vero e proprio cult, amato da generazioni di ragazzi - e del resto ne abbiamo parlato anche nel libro Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, edito da Movieplayer.it. - il cui seguito è ormai chiesto a gran voce da anni, attori compresi.

È lo stesso Sean Astin a raccontare di aver avvicinato, insieme a Corey Feldman, il regista Richard Donner per dargli un trattamento di una decina di pagine de I Goonies, ma il regista lo ha respinto definendolo "troppo costoso", preferendo qualcosa di diverso, incentrandolo magari sui Goonies adulti e le loro famiglie negli anni successivi agli eventi raccontati nel primo film. "Vorrei vedere il sequel di Goonies e mi piacerebbe tornare indietro nel tempo per incontrare Willy l'Orbo nel mezzo della battaglia. Questo è quello che vorrei fare". Così ha detto Astin al Comic Con dell'MCM di Birmingham.

Per ora, insomma, la strada è piuttosto impervia nonostante negli anni anche Donner ne abbia parlato a più riprese senza però che nulla arrivasse a concretizzarsi. Per i fan almeno c'è una piccola consolazione, rivedere il loro film preferito al cinema in 4k. I Goonies torneranno infatti al cinema dal 9 all'11 dicembre anche in Italia in una versione digitale restaurata. Non resta quindi che tornare al cinema, magari sgranocchiando un Baby Ruth per fare nuovamente amicizia con Sloth.