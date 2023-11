WB 100 Collection: tutto sui cofanetti in 4K New Hollywood e Modern Blockbuster

Tutto quello che dovete sapere sui cofanetti celebrativi del centenario Warner. In New Hollywood ci sono I Tre dell'Operazione Drago, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, Ragazzi Perduti, Gremlins e I Goonies. In Modern Blockbuster troviamo Quei Bravi Ragazzi, Gli Spietati, Le ali della libertà, Training Day ed Elvis.

Continuano le prestigiose uscite celebrative 2023 di Warner Bros. Home Entertainment in occasione del centenario della casa. Dopo il cofanetto dello scorso aprile denominato "Classic Hollywood" che conteneva Quarto potere, Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Gioventù bruciata e Nick Mano Fredda (qui la nostra recensione), ora sono usciti gli altri due cofanetti con i quali Warner Bros ha voluto racchiudere la sua iconica filmografia a 3 volumi a dieci dischi, tutti contenenti cinque film ciascuno proposti sia in 4K UHD che Blu-ray.

Il cofanetto WB 100 New Hollywood aperto, con la parte esterna e i dieci dischi all'interno

I volumi contengono i maggiori successi dello studio divisi per epoche e riuniscono le più grandi pellicole che hanno trasformato il cinema e ispirato il pubblico di tutto il mondo. Il primo dei nuovi ultimi due volumi si chiama WB 100 New Hollywood e contiene I Tre dell'Operazione Drago, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, Ragazzi Perduti, Gremlins e I Goonies. L'altro cofanetto, denominato WB 100 Modern Blockbuster, include Quei Bravi Ragazzi, Gli Spietati, Le Ali della Libertà, Training Day, Elvis. Si tratta come è evidente di grandi film, e la possibilità di poterli vedere nel formato video più evoluto del 4K, ma senza perdere gli extra di solito contenuti nel blu-ray, è davvero un'occasione ghiotta per gli appassionati di cinema. Andiamo a esaminarli nel dettaglio.

Il cofanetto New Hollywood: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Partiamo dal Cofanetto WB 100 New Hollywood. De I tre dell'operazione drago ne abbiamo parlato nella nostra rubrica mensile di recensioni homevideo (la trovate qui). Passiamo dunque a Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film del 1971 di Mel Stuart, il cui video in 4K UHD trae notevole beneficio dall'HDR per quanto riguarda la precisione cromatica, l'organicità della grana e un dettaglio più fine e curato. Il quadro è anche più naturale, senza i livelli di contrasto e saturazione potenziati del blu-ray.

Gene Wilder in Willy Wonka

Ovviamenti gli anni pesano un po' e in alcune scene il quadro si fa più piatto, ma i progressi sono evidenti. Per quanto riguarda l'audio, l'italiano è in un modesto Dolby digital 1.0 pulito ma ovviamente chiuso, privo di spazialità e limitato in frequenza, mentre la traccia inglese in DTS-HD 5.1 Master Audio offre una presenza surround migliorata e una migliore risposta dei bassi, ma permangono una spazialità limitata e una leggera distorsione in alcuni momenti. Come extra sul blu-ray troviamo il commento audio, Pure Imagination: la storia del film (30'), un dietro le quinte del 1971 (4'), canzoni col karaoke (8') e il trailer.

Ragazzi perduti

Ragazzi Perduti: Corey Haim e Corey Feldman sono tra i protagonisti del film.

Tocca poi a Ragazzi perduti diretto da Joel Schumacher: il video 4K riesce a conservare il look del film, con un nero molto insistito supportato da vivide luci, colori intensi e luoghi che trasudano il tipico fascino visivo degli anni '80. La grana è fine e tutto rispecchia il design cromatico dell'epoca, anche se non manca qualche fisiologica sbavatura e un dettaglio morbido. Anche qui, se l'audio italiano è in un Dolby Digital 2,0 con fisiologici limiti, l'inglese in DTS-HD 5.1 Master Audio porta una discreta vivacità sonora nei momenti chiave, ma sempre senza gridare al miracolo. Tanti gli extra sul disco blu-ray a partire dal commento del regista. Troviamo The Lost Boys: A Retrospective (24'), Inside the Vampire's Cave diviso in quattro parti: A Director's Vision (7'), Comedy vs. Horror (5'), Fresh Blood: A New Look At Vampires (4' e mezzo), The Lost Boys Sequel? (2' e mezzo), Vamping Out: The Undead Creations of Greg Cannom (14'), Haimster & Feldog: The Story of the 2 Coreys (4' e mezzo), un commento audio multiangolo (18' e mezzo), A World of Vampires , The Lost Scenes (15'), il video musicale "Lost in the Shadows" e il trailer.

Gremlins

Gremlins: una scena del film

E veniamo a Gremlins, caratterizzato da una fotografia flou che dà un tono favolistico al film. Anche il disco 4K ovviamente ne risente, anche se l'aumento di dettaglio è notevole sia negli oggetti che nelle ambientazioni, soprattutto nelle scene ben illuminate. Anche la parte cromatica è più vivida, ma ci sono alcune scene particolarmente scure nelle quali nemmeno la nuova codifica riesce a far emergere qualche particolare. L'audio presenta una traccia italiana Dolby Digital 5.1 non certo eclatante ma discreta per coinvolgimento, mentre l'inglese in DTS-HD 5.1 (sul blu-ray invece c'è il Dolby TrueHD 5.1) offre una buona resa dei surround e bassi modesti, e comunque risulta un po' piatto rispetto alle tracce più moderne. Negli extra sul blu-ray due commenti audio, un dietro le quinte di 6', scene aggiuntive con e senza commento per un totale di 10 minuti e mezzo, una galleria fotografica e il trailer.

I Goonies

I Goonies: Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen e Jonathan Ke Quan in una scena

Il cofanetto New Hollywood si conclude con I Goonies, il cui video 4K rappresenta un netto salto di qualità rispetto ai precedenti blu-ray e riesce a riprodurre al meglio un look piuttosto cupo tra cieli nuvolosi, interni, nascondigli e umide caverne sotterranee. La gestione dei neri e delle ombre, pur a tratti problematica, è comunque buona con un dettaglio più che soddisfacente. Il croma, generalmente dimesso, presenta dei picchi di vivacità ben riprodotti come il rosso vivo dell'auto, alcuni costumi e il tesoro dorato. Sul fronte audio, troviamo la traccia italiana in Dolby Digital 2.0, mentre in originale c'è un DTS-HD 5.1 Master Dolby TrueHD 5.1 abbastanza coinvolgente, con bassi potenti, surround utilizzati in modo corretto e buona resa della colonna sonora. Gli extra li troviamo sul blu-ray e comprendono un commento audio, Tesori nascosti che è un commento audio nel quale si vedono gli autori, un Making of di 7 minuti, una raccolta di scene eliminate (7'), il video musicale di Cindi Lauper "The Goonies R Good Enough" (13') e il trailer.

Il cofanetto WB 100 Modern Blockbuster aperto con la parte esterna e all'interno i dieci dischi.

Il cofanetto Modern Blockbuster

E passiamo al cofanetto WB 100 Modern Blockbuster. Ricordiamo che abbiamo già trattato nel dettaglio le edizioni 4K UHD di Elvis (trovate qui la recensione), di Le ali nella libertà (qui la recensione sulla Vault Edition, che comunque per la la parte tecnica è uguale), e di Training Day (qui la recensione). I dischi presenti nel cofanetto sono infatti gli stessi di qiueste edizioni precedenti. A questo punto, per completare il resoconto del cofanetto, ci resta quindi da parlare di due capolavori come Quei bravi ragazzi e de Gli Spietati.

Quei Bravi Ragazzi

Robert De Niro e Ray Liotta in Quei bravi ragazzi

Il film di Martin Scorsese presenta un video 4K che appare cromaticamente più freddo e meno saturo, oltre che meglio contrastato rispetto al precedente blu-ray. In questa versione di Quei bravi ragazzi c'è un miglioramento del dettaglio generale evidente, ora molto più raffinato anche nelle ombre, mentre lasciano ancora un po' di perplessità i livelli del nero, che non raggiungono una profondità ottimale e per questo rendono il quadro più piatto in certi frangenti. Anche la grana è più organica e naturale, a tratti anche piuttosto pesante, ma in definitiva questa è la migliore versione in cui si possa vedere il capolavoro di Scorsese.

Joe Pesci in Quei bravi ragazzi

Meno entusiasmante il discorso audio, soprattutto quello italiano, fermo a un dolby digital 2.0 pulito, piacevole e dignitoso, ma inevitabilmente piatto e dotato di scarsa spazialità. Soprattutto se messo al confronto con il DTS HD inglese, che riesce a sfruttare molto meglio gli effetti sonori del film, con un tappeto quasi continuo della fantastica musica a far da sfondo a dialoghi frenetici, improvvise eruzioni di rumore nei momenti più concitati o violenti, o in occasione di qualche sparo. Qui sono decisamente migliori anche la dinamica e la potenza complessiva. Negli extra presenti sul blu-ray due commenti audio (uno con regista e cast, l'altro del vero Henry Hill e dell'agente dell'FBI Edward McDonald), poi il Dietro le quinte di 30 minuti, poi Commenti sul film (14 minuti), Gangster al lavoro(8'), Dagli storyboard allo schermo (5') e infine il trailer.

Gli Spietati

Gli spietati: Morgan Freeman e Clint Eastwood in una scena del film

E chiudiamo con il film premio Oscar di e con Clint Eastwood. Il video 4K de Gli spietati rispetta in modo molto fedele la fotografia e il look del film, caratterizzati da un dettaglio piuttosto morbido, soprattutto nelle sequenze più cupe: l'oscurità negli interni e nelle scene notturne, ma anche lo scontro finale in ambiente scarsamente illuminato, denotano figure ed espressioni spesso nascoste nella penombra. Ma questo è semplicemente l'intento originale. Detto questo, il dettaglio è comunque migliore del blu-ray, e si esalta soprattutto nelle panoramiche e nei paesaggi spaziosi tra erba, alberi, terreni polverosi e formazioni rocciose, che sono resi in modo davvero brillante ma sempre naturale, anche sul piano cromatico.

Una scena de GLI SPIETATI

Per quanto concerne l'audio, l'italiano è nel solito discreto Dolby Digital 2.0, mentre l'inglese in DTS-HD 5.1 offre un mix godibile rispetto alle vecchie edizioni con spari più intensi, tuoni più potenti e un'estensione dei bassi più profonda. Sempre buoni i dialoghi e la colonna sonora. Negli extra, che sono presenti sul blu-ray, troviamo il lungo documentario Eastwood on Eastwood (68') del 1997, poi All an Accounta Pullin' a Trigger (23') documentario del 2002, Eastwood & Co.: Making Unforgiven (24'): narrato da Hal Holbrook, Eastwood: A Star (16'), l'episodio televisivo Maverick "Duel at Sundown" (49') del 1959 e a chiudere il trailer.