Oscar 2023: Ke Huy Quan riceve le congratulazioni delle co-star dei Goonies

Anche i protagonisti del cult I Goonies si sono congratulati con Ke Huy Quan per la sua grande vittoria agli Oscar 2023. Il gesto conferma l'amicizia che lega ancora le star del film a distanza di molti anni, ispirando anche un po' di nostalgia nei confronti del progetto a cui hanno lavorato insieme (per chi non lo sapesse, l'attore premio Oscar ha recentemente confermato che sarebbe disposto a tornare in un eventuale sequel).

Everything Everywhere All at Once: un primo piano di Ke Huy Quan

Nel raccontare la sua vittoria agli Oscar 2023 con Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan ha rivelato a Entertainment Weekly di come i suoi colleghi de I Goonies si siano congratulati con lui. Nel dettaglio, le congratulazioni sono arrivate da Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman e Martha Plimpton: "Li amo tutti così tanto. Erano così felici per me", ha detto Quan (tramite CBR). L'attore ha aggiunto: "Saremo per sempre una famiglia. I Goonies non dicono mai la parola morte".

Lo stesso Ke Huy Quan ci ha tenuto, durante la cerimonia, a ringraziare un suo collega da I Goonies: Jeff Cohen. L'attore ha rivelato che il suo supporto lo ha aiutato a ottenere il ruolo in Everything Everywhere All at Once.