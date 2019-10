I Goonies: il film torna nei cinema in versione 4K a 35 anni dall'uscita, ecco le date!

I Goonies, in occasione dei 35 anni dall'uscita del film cult nelle sale, tornerà nei cinema nella versione restaurata in 4K grazie a Warner Bros.

I Goonies, il film cult degli anni Ottanta, ritornerà al cinema in versione rimasterizzata in 4K in occasione dei 35 anni dall'uscita nei cinema e le date di uscita sono quelle del 9 e 10 dicembre 2019, indubbiamente da segnare sui calendari.

Warner Bros. Pictures riproporrà così agli spettatori l'incredibile avventura al centro de I Goonies che prende il suo titolo dal quartiere di Astoria chiamato "Goon Docks", da qui "goony" che nello slang americano significa "sfigato".

Il film, grazie a un cast brillante e alla sceneggiatura esilarante, è riuscito a conquistare il cuore di molte generazioni di spettatori, diventando un vero e proprio cult nel corso degli anni.

Il lungometraggio diretto nel 1985 dal regista Richard Donner è stato sceneggiato da Chris Columbus su un soggetto di Steven Spielberg, mentre la colonna sonora è stata composta da Dave Grusin.