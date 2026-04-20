I Cesaroni - Il ritorno stasera su Canale 5: la seconda puntata mette a dura prova Marco e Marta

I Cesaroni - Il ritorno sono attesi alla prova del nove stasera su Canale 5, quando, ormai non prima delle 22:00, andrà in onda la seconda puntata di questa stagione 7.

L'esordio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico: la coproduzione RTI/Publispei una settimana fa ha infatti conquistato la leadership della prima serata con 3.486.000 spettatori e il 22.64% di share. La sfida ora, per una delle serie più amate della TV italiana, sarà riuscire a mantenere i numeri.

Intanto nel secondo appuntamento, tra tensioni e malintesi, Giulio (Claudio Amendola) e Livia (Lucia Ocone) iniziano a sospettare di Carlo (Ricky Memphis), dando il via a una serie di eventi che avranno conseguenze inaspettate.

Neppure le dinamiche familiari sono semplici, tra contrasti generazionali e rapporti messi alla prova che sembrano sempre più vicini all'esplosione.

La trama della seconda puntata de I Cesaroni 7

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Per provare a salvare la bottiglieria, Giulio e Livia scelgono di spingersi oltre le loro possibilità, coinvolgendo anche Carlo in iniziative sempre più azzardate. Il locale viene così sottoposto a un tentativo di trasformazione tra entusiasmo e idee poco solide, soluzioni discutibili e progetti che potrebbero crollare da un momento all'altro.

Parallelamente, anche in casa Cesaroni la situazione si complica: gli equilibri interni diventano instabili e ogni rapporto sembra più fragile. Marta (Valentina Bivona, la figlia che Marco ha avuto da Eva) è alla ricerca di una nuova stabilità nella sua vita quotidiana, ma il percorso non è semplice e la mette continuamente alla prova. In questo processo riemergono tensioni mai del tutto risolte con il padre Marco, mentre con Olmo nasce un'intesa sorprendente e inaspettata.

Virginia, dal canto suo, comprende che il coraggio da solo non basta per esporsi davvero, soprattutto perché Marco è già completamente assorbito da difficoltà più urgenti legate alla figlia.

Livia si trova ad avere a che fare con una vecchia conoscenza dal passato poco affidabile. Questa volta però non è isolata: Giulio, Carlo e Stefania la affiancano nel gestire la situazione.

Mimmo, invece, si ritrova coinvolto nel fragile equilibrio tra Ines e Olmo, dove ogni minima interferenza rischia di compromettere tutto.

Tra tentativi di ripartenza, nuovi legami e sentimenti che si intrecciano in modo sempre più complesso, i Cesaroni si accorgono che ricominciare non è affatto semplice e che ogni scelta può avere un prezzo, anche quello di perdere qualcuno lungo la strada.

Da quante puntate è composta la settima stagione?

Le nuove avventure della famiglia più famosa della Garbatella sono divise in 12 episodi, che Mediaset manderà in onda in blocchi da due, per un totale di 6 prime serate. I Cesaroni - Il ritorno sarà trasmessa ogni lunedì sera su Canale 5 in prima serata, con finale al momento fissato per il 18 maggio.

Visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea che on demand nei giorni successivi alla messa in onda, la stagione 7 andrà man mano ad aggiungersi alle precedenti 6 della serie, già tutte disponibili integralmente sulla piattaforma.

E vedremo se per questi sei lunedì all'insegna dei Cesaroni, Canale 5 spingerà anche Gerry Scotti a chiudere prima la puntata de La ruota della fortuna. Andando avanti puntualmente almeno fino alle 22:00, il game show costringe ormai tutti i programmi di prima serata (tranne quelli targati Maria De Filippi) a fare le ore piccole.

La scorsa settimana, con grande disappunto del pubblico, anche I Cesaroni hanno dovuto ritardare il "fischio d'inizio", che da palinsesto era invece previsto alle 21:30: il lieve calo a cui La ruota è andata incontro negli ultimi giorni spingerà finalmente Mediaset ad affrontare il problema (e a far felici gli spettatori)?