I Cesaroni – Il ritorno, recensione: è solo nostalgia o una vera rinascita?

Il ritorno de I Cesaroni prova a riaccendere il legame con il pubblico storico e a gadagnare nuovi spettatori, tra nostalgia e new entry, ma si scontra con una scrittura poco innovativa e uno stile ormai superato

Dodici anni dopo la fine della serie originale, I Cesaroni tornano con una nuova stagione, la settima, che non riapre solo una storia: riattiva un immaginario televisivo che sembra rimasto fermo nel tempo.

I Cesaroni - Il ritorno riparte dalla famiglia allargata e dalla storica bottiglieria, oggi in una fase di crisi economica che mette a rischio la sua stessa sopravvivenza. Attorno a Giulio, ai figli ormai adulti e alle nuove generazioni che entrano in scena, si sviluppa un intreccio che mescola vecchie dinamiche e nuovi assetti familiari. La domanda però resta aperta: questo ritorno è davvero necessario o è solo un riflesso malinconico?

Il ritorno de I Cesaroni tra cuore e assenza di evoluzione

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

C'è indubbiamente molto cuore in questo ritorno de I Cesaroni, ed è l'elemento che più facilmente riesce a emergere. La prima puntata (quella vista fin qui) insiste fin da subito sul recupero dell'immaginario storico: citazioni disseminate lungo l'episodio, richiami espliciti al compianto Antonello Fassari e un omaggio finale che strapperà un sorriso amaro a chi conosce la serie.

La nuova stagione riparte dalla famiglia Cesaroni e dalla storica bottiglieria, oggi in crisi economica e al centro di un equilibrio sempre più fragile.

È da questo elemento che si riattivano vecchie tensioni e nuove alleanze. Il problema è che a questa componente emotiva non corrisponde una reale evoluzione sul piano creativo.

La scrittura resta ancorata a schemi già visti, la regia (affidata a Claudio Amendola) non introduce variazioni significative e, nel complesso, la serie dà l'impressione di non voler uscire realmente dalla propria zona di comfort.

Il ritorno, insomma, è totale, in tutti i sensi possibili: non solo nei personaggi e nelle dinamiche, ma anche nello stile visivo, che dopo più di dieci anni appare inevitabilmente superato. I Cesaroni non si sono realmente aggiornati, hanno allargato l'orizzonte, certo, riproponendo però un linguaggio che oggi fa più fatica a dialogare con il presente.

Una storia che si espande ma resta superficiale

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

La nuova stagione amplia ulteriormente il nucleo narrativo, intrecciando la crisi della bottiglieria con nuove relazioni familiari e l'ingresso di personaggi inediti. Marco vive con la nuova compagna Virginia e il loro figlioletto Adriano, mentre, dalla linea narrativa legata agli altri due figli, Rudi e Mimmo, nascono nuovi sviluppi e ritorni, compresa la presenza di Marta, figlia di Eva e Marco, arrivata da New York.

Sulla carta, la struttura è ricca: la bottiglieria in difficoltà dovrebbe fungere da motore centrale, mentre le nuove dinamiche familiari dovrebbero rinnovare il racconto. Ma nella pratica, questi elementi raramente trovano uno sviluppo solido o realmente integrato.

Le sottotrame appaiono più deboli che in passato, mentre temi anche importanti - come la neurodivergenza del giovane Olmo (Andrea Arru) - restano in superficie, trattati senza la profondità necessaria per incidere davvero sul racconto.

Se è difficile fare peggio delle stagioni finali, la quinta e la sesta, che avevano già mostrato segni evidenti di crisi (al punto da portare all'abbandono progressivo di diversi interpreti), questo ritorno non sembra comunque in grado di segnare una vera inversione di rotta.

Tra stereotipi e nostalgia: a chi parlano davvero i nuovi Cesaroni?

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Sul piano della rappresentazione, Il ritorno dei Cesaroni insiste su soluzioni che oggi risultano ancora più evidenti nei loro limiti. Alcuni stereotipi vengono portati all'eccesso - dalla figura della ragazza americana ribelle agli italiani che ostentano un inglese forzato - fino a risultare più fastidiosi che efficaci.

Anche sul fronte della recitazione, al netto della solidità dei veterani come Claudio Amendola e Maurizio Mattioli, è la sola Lucia Ocone a emergere, grazie a un personaggio che sembra condensare alcune delle sue maschere comiche più riuscite.

Nel complesso, la serie sembra muoversi in una dimensione quasi gattopardesca: cambia in superficie - la bottiglieria che diventa ristorante, nuovi equilibri familiari, nuove presenze - ma soltanto per restare profondamente uguale a se stessa. E il microcosmo della Garbatella oggi più che mai essere un limite più che un punto di forza.

Alla fine, I Cesaroni - Il ritorno è l'ennesima scommessa della TV: funzionerà solo se il pubblico continuerà a preferire la rassicurazione del già noto rispetto al desiderio e al rischio del nuovo. Ma in un panorama ormai saturo di "operazioni nostalgia" anche meglio confezionate, non è affatto detto che questo basti.