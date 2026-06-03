I Cesaroni 7 lascia il finale aperto: ci sono davvero le condizioni per una stagione 8?

Il finale aperto sul piano narrativo de I Cesaroni - Il ritorno pone certamente le base per un'altra stagione, ma a remare contro ci sono gli ascolti TV impietosi. La famiglia della Garbatella, però, ha ancora un paio di frecce al suo arco

In queste settimane la discussione su I Cesaroni 7 si è concentrata soprattutto sul futuro della serie dopo il ritorno in prima serata. Tra ascolti, reazioni e finale aperto, il tema del possibile rinnovo è diventato centrale nel dibattito attorno alla fiction.

Inutile dire oggi che il finale de I Cesaroni 7 non era quello che ci si aspettava. Perchè, verrebbe da chiedere a tutti quei fan che si sono detti delusi dalle tante storyline non chiuse: pensavate davvero che il ritorno di una delle fiction storiche della TV italiana fosse stato pianificato così a breve termine?

Dall'altro lato si potrebbe chiedere a chi ha lavorato per far sì che il prosieguo della serie si avverasse: pensavate davvero che una trama così semplice (e portata avanti con stratagemmi così poco credibili in certi casi), la nostalgia e il "fantasma" di un paio dei vecchi protagonisti sarebbero bastati a un pubblico che ha atteso 12 anni?

E che, soprattutto, in questo intervallo di tempo ha assistito alla stagione d'oro della serialità televisiva (soprattutto internazionale, va detto)?

Il finale de I Cesaroni - Il ritorno ha lasciato tutti scontenti, insomma. Lo share è di poco aumentato ma, in numero di spettatori, la puntata è stata battuta pure da una replica di Ulisse su Rai 1. Il risultato? Gli sceneggiatori hanno costruito un finale che potrebbe facilmente trasformarsi nel punto di partenza di una nuova stagione, che al momento è però molto lontana dal realizzarsi.

Un finale che non chiude la storia della famiglia Cesaroni

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Ecco tutto quello che è successo nell'ultima puntata de I Cesaroni 7, in breve.

Giulio (Claudio Amendola) riesce a scongiurare la vendita della bottiglieria a Barilon e a tenere in piedi l'attività di famiglia. La situazione economica, però, resta tutt'altro che risolta. Un post sui social di Paolo Bonolis porta visibilità al locale, ma i debiti rimangono e la chiusura temporanea imposta da un controllo fiscale complica ulteriormente il futuro.

Stefania (Elda Alvigini) continua a non trovare il coraggio di dichiararsi a Giulio, con cui si arriva solo a un bacio accidentale. Lui, nel frattempo, sembra ancora legato al passato e al rapporto con Lucia (interpretata in passato da Elena Sofia Ricci), come confermato anche da alcuni richiami alle stagioni precedenti.

Nessun ripensamento invece rispetto a Sofia (era interpretata da Christiane Filangieri), altra figura centrale della sua vita amorosa passata.

L'unica storia che sembra al momento felicemente chiusa è quella tra Mimmo (Federico Russo) e Ines (Chiara Mastalli), che decide di concedere anche maggiore libertà al figlio Olmo (Andrea Arru), innamorato di Marta (Valentina Bivona).

Il vero nodo riguarda il triangolo (gestito parecchio male) tra Marco (Matteo Branciamore), Virginia (Marta Filippi) e Walter (Ludovico Fremont): dopo il tradimento di lui con Eva, e dopo la quasi dichiarazione dell'amico, lei sceglie di tornare con il Cesaroni credendo di essere incinta.

In realtà la gravidanza non c'è e la scoperta cambia gli equilibri: mentre Walter lascia Roma e si allontana definitivamente, Virginia, parecchio confusa, inizia a dubitare della sua scelta e del futuro con Marco.

Naturalmente un epilogo rassicurante c'è, negli ultimi minuti, quando, parallelamente alla prima puntata, la serie rende omaggio al compianto Antonello Fassari, cuore dei "vecchi" Cesaroni, mancanza enorme in questo nuovo corso dal passo incerto.

Gli ascolti TV sono il vero nodo per Mediaset

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Dal punto di vista narrativo, pur con aggiustamenti necessari, una stagione 8 de I Cesaroni appare possibile, ma il discorso cambia quando si guarda ai numeri Auditel.

Il ritorno della famiglia allargata più famosa di Roma era uno degli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni. Riportare in onda una serie che aveva segnato un'epoca per il pubblico di Canale 5 rappresentava un'operazione importante.

Gli ascolti ottenuti dalla settima stagione, tuttavia, hanno confermato ancora una volta che l'attesa non garantisce da sola un successo travolgente. Pur mantenendo una certa stabilità dalla seconda settimana in poi, la serie non è riuscita a imporsi, registrando numeri vicini a quelli di una qualunque dizi in prima serata. Con l'aggravante di un costo decisamente maggiore.

Il salto mortale è stato poi quello dalla prima alla seconda puntata, con la perdita di 1,1 milioni di spettatori (dal 3.486.000 a 2.301.000) e diversi punti di share (dal 22.6 al 16.9).

Se il sesto appuntamento ha rappresentato il crollo in fatto di share (solo il 13%), difficilmente l'aver recuperato 1-2 punti nelle settimane successive sarà determinante per il futuro (il finale ha registrato 2.186.000 spettatori e il 16.3%).

Il valore del marchio "Cesaroni" potrebbe fare la differenza?

Esiste un aspetto che potrebbe giocare a favore della serie. I Cesaroni resta uno dei titoli più riconoscibili della fiction italiana degli ultimi vent'anni. Anche in occasione del ritorno, il dibattito social, la copertura dei media e la curiosità del pubblico hanno dimostrato quanto il marchio continui a mantenere una forte riconoscibilità.

Per questo motivo la decisione finale potrebbe non dipendere esclusivamente dagli ascolti lineari. Nelle valutazioni di Mediaset potrebbero pesare anche altri fattori, dal valore editoriale del titolo alla capacità di alimentare il catalogo e l'offerta streaming.

Le possibilità de I Cesaroni 8 passano (anche) dallo streaming

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Al momento la situazione appare quindi complicata ma aperta, sotto diversi punti di vista. Se sul piano narrativo, l'abbiamo detto, il finale della settima stagione lascia chiaramente spazio a una prosecuzione, i numeri Auditel impediscono di considerare scontato il ritorno della serie.

Da una parte c'è un brand ancora molto conosciuto e capace di generare attenzione mediatica, dall'altra ci sono risultati che potrebbero non essere considerati sufficienti per giustificare un nuovo investimento produttivo.

Una speranza in più però (e anche là è ancora tutto da vedere) potrebbe essere lo sbarco dei "nuovi Cesaroni" sulle piattaforme streaming.

I Cesaroni 7 infatti è disponibile integralmente dal 2 giugno su Mediaset Infinity e dal 15 sarà anche su Netflix. Se le visualizzazioni dovessero far registrare un'inversione di tendenza rispetto agli ascolti TV, allora forse per Giulio Cesaroni potrà aprirsi la possibilità di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative.