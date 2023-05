I Am Groot: James Gunn aggiorna i fan sulla possibile stagione 2, ma senza il suo coinvolgimento

La serie animata Disney+ I Am Groot, incentrata sul popolare componente arboreo dei Guardiani della Galassia, potrebbe avere nuovi episodi, ma non saranno supervisionati da James Gunn.

Uscita il 10 agosto 2022 su Disney+, I Am Groot ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico per via del tono più scanzonato rispetto ai film sui Guardiani. La serie è composta da cortometraggi che vedono il personaggio di Baby Groot coinvolto in una serie di incredibili avventure in un mondo di animazione fotorealistica. In molti si sono chiesti se ci sarebbe mai stata una seconda stagione e James Gunn ha voluto fornire una risposta ben precisa.

Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "La storia del film è quasi finita nello spinoff Rocket & Groot"

In arrivo una stagione 2 di I Am Groot?

Alla domanda di un fan su Twitter riguardante una stagione 2, il regista ha scritto: "Probabilmente avrete altri episodi, ma io non sarò coinvolto". Gunn ha voluto quindi confermare, ancora una volta, come la sua esperienza con il mondo dei Guardiani sia ormai conclusa. Il regista ha tra l'altro avuto un cameo vocale in I Am Groot pronunciando le battute di uno smartwatch nel corto intitolato Groot's Pursuit.

I Am Groot, la recensione: 5 corti per 25 minuti di semplicità

Il ruolo di Groot in Guardiani della Galassia Vol. 3

In Guardiani della Galassia Vol. 3 Groot stupisce tutti pronunciando finalmente delle parole che non siano il solito Io Sono Groot. In sostanza, ora il pubblico fa ufficialmente parte della famiglia dei Guardiani. Con il suo tweet James Gunn ha confermato che Groot in realtà non ha pronunciato le parole "Vi amo ragazzi", ma che il pubblico può ora interpretare il linguaggio di Groot, ascoltando cosa intende piuttosto che cosa dice.