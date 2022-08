I Am Groot: svelato il cameo di James Gunn

In uno dei cortometraggi della prima stagione di I Am Groot c'è un simpatico cameo di James Gunn, ecco i dettagli.

I divertenti cortometraggi che compongono la prima stagione di I Am Groot contengono anche un cameo del regista James Gunn.

Il filmmaker, che sta lavorando al terzo capitolo di Guardiani della Galassia, è stato coinvolto nel progetto anche come consulente e produttore esecutivo.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni !

James Gunn, dietro le quinte, a quanto pare ha avuto anche il ruolo di "doppiatore" in occasione del corto intitolato Groot's Pursuit.

Nella breve avventura il simpatico Baby Groot indossa intorno alla testa uno smartwatch per usarlo come torcia mentre cammina nel buio.

Quando, improvvisamente, l'oggetto si spegne, Groot lo colpisce più volte per riaccenderlo. Lo smartwatch pronuncia quindi alcune frasi tra cui "Avete fatto 800 passi" e "Scoprite il vostro oroscopo". Le battute sembra siano state pronunciate proprio da Gunn, come rivelano i credits.

La serie I am Groot è composta da cortometraggi che vedono il personaggio infilarsi e uscire dai guai in un mondo di animazione fotorealistica. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot e il regista di Guardiani della Galassia James Gunn è uno dei produttori esecutivi della serie che tornerà prossimamente con un nuovo gruppo di puntate.