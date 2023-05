Guardiani della Galassia 3, James Gunn: " La storia del film è quasi finita nello spinoff Rocket & Groot"

Come ha anticipato più volte James Gunn, al centro di Guardiani della Galassia Vol. 3, nei cinema italiani da oggi, c'è la drammatica storia delle origini di Rocket raccontata in una serie di flashback mentre i suoi compari tentano di salvargli la vita nel presente. Gunn ha affermato in precedenza di considerare Rocket il "protagonista segreto" della trilogia e che la storia narrata nel film ha rischiato di confluire nello spin-off su Rocket Racoon e Groot che stava progettando qualche anno fa.

Attenzione! Non proseguite oltre nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sulla storia di Guardiani della Galassia Vol. 3

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena del film

"Ho pensato, 'Beh, okay, se ci fosse stato un procione spaziale parlante, come sarebbe potuto esistere?' E mentre ci riflettevo, ho iniziato a pensare a come questa fosse la creatura più triste dell'universo, e questo è stato in realtà il seme per me dell'intera trilogia dei Guardiani", ha spiegato James Gunn a i09. "Quella è stata la mia strada, questa base di isolamento e tristezza, e tutti questi personaggi sono isolati e tristi. Quindi sapevo qual era il retroscena di Rocket da quel momento è stato facile costruire la storia del primo Guardiani della Galassia. È stata la prima cosa che mi è venuta in mente".

La storia di Rocket è il culmine della saga Marvel

Gunn ha rivelato inoltre che la storia contenuta in Guardiani della Galassia Vol. 3 ha rischiato in principio di finire nel cortometraggio spin-off Rocket & Groot, che era nelle primissime fasi di sviluppo qualche anno fa:

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena del film

"Ho sempre cresuto che dovesse essere narrata nel terzo film perché pensavo che dovessimo prima raccontare la storia di Peter Quill e poi arrivare alla storia di Rocket. Penso che l'unica domanda fosse: sarebbe stato un film di Rocket e Groot o sarebbe stato Guardiani 3, perché inizialmente lo avrei fatto come Rocket e Groot".

Uno spin-off su Rocket e Groot è qualcosa che molti fan vorrebbero ancora vedere, ma se mai dovesse accadere, molto probabilmente al timone ci sarebbe un altro regista. Guardiani della Galassia Vol. 3 segnerà, infatti, la fine della collaborazione di James Gunn con Marvel e il lavoro a tempo pieno come co-CEO dei DC Studios.

