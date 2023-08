I am Groot 2: nel trailer l'adorabile guardiano della galassia passa da un guaio all'altro

I Marvel Studios hanno svelato il trailer ufficiale, la data di uscita e un nuovo poster di I am Groot 2, la serie targata Disney+ sul baby guardiano della galassia. La seconda stagione arriverà su Disney+ a inizio settembre e dal trailer si evince già che Groot causerà parecchi problemi invece che salvare la galassia per la maggior parte del tempo. La serie si svolge dopo gli eventi di Guardiani della Galassia Vol.2, quindi non influisce troppo sulla narrazione complessiva del MCU, in quanto si svolge un decennio prima di dove ci troviamo nell'attuale linea temporale del MCU.

Di seguito il poster e il trailer pubblicato da Marvel:

Groot returns in one month for a treemendous fresh batch of shorts! ????



Check out the new poster for Marvel Studios' #IAmGroot Season 2, streaming September 6 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/viL0Tw14Vu — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 6, 2023

I am Groot: Groot in un'immagine della serie

I am Groot 2

La seconda stagione di I am Groot si piazza quindi tra Secret Invasion,e la Stagione 2 di Loki, che debutterà su Disney+ il 6 ottobre prossimo e il cui trailer ha già fatto record di visualizzazioni. Alla seconda stagione aveva già accennato James Gunn, specificando però che non sarebbe stato coinvolto. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot e, inoltre, la seconda stagione, così come la prima, sarà composta da 5 corti sotto forma di serie animata breve, episodi in cui Groot si troverà coinvolto in diverse e divertenti avventure. I am Groot 2 uscirà su Disney+ il 6 settembre.

