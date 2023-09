I Am Groot 2, la recensione: 5 nuovi corti al sapore dell’adolescenza per la serie Disney+

Kirsten Lepore torna a raccontare la crescita dell'amato personaggio de I Guardiani della Galassia in versione animata nella seconda stagione di I Am Groot, 5 nuovi episodi dal 6 settembre in streaming su Disney+ per 25 minuti totali di semplicità e divertimento.

Forte del successo della genuinità del ciclo inaugurale su Disney+, della conclusione della trilogia dei Guardiani della Galassia al cinema, dell'amore duraturo da parte dei fan per il personaggio dell'arbusto doppiato sempre da Vin Diesel che sa dire solo una parola, torna la serie di corti dedicati con 5 nuovi episodi sulla piattaforma dal 6 settembre.

I Am Groot: una scena della stagione 2

Nella recensione di I Am Groot 2 parleremo di 5 aspetti diversi della pubertà e pre-adolescenza, che caratterizzano questi nuovi momenti della crescita del personaggio, collocata tra la prima e la seconda stagione della saga cinematografica, quando Groot erano tornato Baby e doveva germogliare nuovamente per essere ancora un albero secolare. Un nuovo capitolo per questo coming of age animato tutto improntato sulla comicità slapstick del personaggio e sulla sua unica battuta.

Are You My Groot?

I Am Groot: una scena della stagione 2

L'incipit stagionale ricorda quei progetti che danno nelle scuole americane di prendersi cura di un uovo o un pacco di farina per far capire l'apprensione e la responsabilità genitoriale. Groot, ora pre-adolescente, su un pianeta in cui sono sbarcati si imbatte in un uccello neonato e gli dà l'imprinting materno, con tutte le difficoltà che ciò comporta per un neo-genitore che è ancora un bambino a sua volta. È soprattutto qui che viene utilizzata la voce di Vin Diesel.

Groot Noses Around

I Am Groot: una scena della stagione 2

Groot è appunto un pre-adolescente in I Am Groot 2 e quindi passa le giornate a ingozzarsi di schifezze mentre gioca ininterrottamente ai videogiochi, possibilmente senza alzarsi dal divano, con la camera completamente in disordine. Cosa succede quindi se, cercando delle nuove batterie per il joystick che si sono scaricate, trova un naso molto speciale tra le cianfrusaglie sull'astronave, che gli faccia percepire al massimo tutti gli odori? Ne annuseremo delle belle.

I Am Groot, la recensione: 5 corti per 25 minuti di semplicità

Groot's Snow Day

I Am Groot: una scena della stagione 2

È inverno e l'astronave dei Guardiani si ferma su un pianeta innevato. Groot può così passare una giornata all'aria aperta e sulla neve, costruendo un pupazzo di neve a modo suo. Ma se per farlo utilizza dei componenti tecnologici quale potrebbe essere il risultato? Una strizzata d'occhio da parte di Kirsten Lepore a 2001: Odissea nello Spazio e all'intelligenza artificiale.

Groot's Sweet Treat

I Am Groot: una scena della stagione 2

Un classico rivisitato nello spirito scanzonato di James Gunn. Ovvero il carretto dei gelati che arriva fuori casa e i bambini (o adolescenti) che accorrono cercando i risparmi per poterne acquistare e poi gustare uno. Questo diventa ovviamente una missione per Groot quando ne vede uno fuori dal finestrino dell'astronave nell'outer space. Come finirà?

Groot and the Great Prophecy

I Am Groot: una scena della stagione 2

Ricalcando l'incipit del primo fortunato capitolo dei Guardiani della Galassia, il nostro Groot adolescente diventa l'eroe della storia mentre l'Osservatore, che abbiamo conosciuto nell'altra serie animata del MCU, Marvel's What If...?, veste ancora una volta i panni del narratore onnisciente delle indomite gesta del giovane arbusto, mentre deve recuperare un antico e potente artefatto secondo una profezia. Tra una citazione ad Indiana Jones e l'altra, sarà davvero così o andrà in tutt'altra maniera?

Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn chiarisce la confusione sul finale di Groot [SPOILER]