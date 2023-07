I Am Groot 2: svelata la possibile data d'uscita della Stagione 2 su Disney+

Dopo l'arrivo della prima stagione di I Am Groot lo scorso agosto, il sito The Cosmic Circus ha svelato che la Stagione 2 della serie con al centro il personaggio dei Guardiani della Galassia dovrebbe approdare in streaming sulla piattaforma il prossimo settembre.

Questo la piazzerebbe tra Secret Invasion, attualmente in programmazione, e la Stagione 2 di Loki, che debutterà su Disney+ il 6 ottobre prossimo.

Ovviamente, la star di Guardiani della Galassia Vin Diesel tornerà a prestare la voce a Groot, ma ci sarà un'altra grande sorpresa in serbo per i fan del MCU. Stando alle ultime voci, pare che vedremo Jeffrey Wright riprendere il suo ruolo di Uatu l'Osservatore di What/If Il personaggio era già comparso in live-action in maniera brevissima e interpretato da un altro attore in Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui lo vedevamo al fianco di Stan Lee, impegnato nel suo cameo.

Staremo a vedere se e in che modo Wright si inserirà nella narrazione di I am Groot - Stagione 2.