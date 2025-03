Hunger Games: Sunrise on the Reaping, difficoltà nel casting: "Nessuno può essere Woody Harrelson"

La produttrice di Hunger Games svela le difficoltà nel trovare un attore che interpreti il giovane Haymitch nel prossimo prequel The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Dopo La ballata dell'usignolo e del serpente, uscito lo scorso anno, i fan potranno presto tornare nell'universo distopico creato da Suzanne Collins con un nuovo prequel, Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il cui libro è stato pubblicato recentemente da Mondadori.

Questa nuova storia esplorerà il passato di Haymitch Abernathy, il personaggio interpretato da Woody Harrelson, raccontando la sua partecipazione ai 50esimi Hunger Games e il suo percorso all'interno della competizione.

Haymitch Abernathy, mentore di Katniss e Peeta sia nei romanzi di Suzanne Collins che negli adattamenti cinematografici, è stato portato sullo schermo magistralmente da Woody Harrelson, tre volte candidato all'Oscar.

Tuttavia, la produzione del film sta affrontando una sfida complessa: trovare l'attore giusto per il ruolo del giovane Haymitch. Oggi, la produttrice Nina Jacobson ha infatti condiviso un aggiornamento sulle difficoltà riscontrate nel casting del personaggio.

Perché è difficile trovare un nuovo Haymitch per The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

In un'intervista con Variety, rilasciata il giorno prima dell'uscita del romanzo il 18 marzo, Jacobson ha rivelato che il casting per il giovane Haymitch è stato complicato per diversi motivi. Uno degli ostacoli principali è stato il timore che i provini potessero trapelare online e svelare dettagli cruciali sulla storia prima della pubblicazione del libro.

Lenny Kravitz, Woody Harrelson e Josh Hutcherson discutono in una scena di The Hunger Games

Un'altra difficoltà, secondo Jacobson, è trovare un attore che non si limiti a imitare Woody Harrelson, dal momento che "nessuno può essere Woody Harrelson se non Woody Harrelson".

La produttrice ha sottolineato la necessità di individuare un interprete capace di trasmettere la "malizia" che Harrelson ha dato al personaggio, ma al contempo di rappresentare un Haymitch più giovane e meno segnato dai traumi che lo hanno reso il mentore cinico e disilluso che conosciamo.

Jacobson ha dichiarato: "È una sfida interessante. Poiché il romanzo non era ancora stato pubblicato, non abbiamo potuto far leggere il copione agli attori per paura che le scene trapelassero! Abbiamo trattenuto il fiato per molto tempo, ma quello che cerchiamo è un interprete che non imiti Woody, ma che possa risultare credibile come una versione giovane del personaggio, prima che il trauma e la sofferenza lo trasformassero".

Ha aggiunto inoltre: "Nessuno può essere Woody Harrelson se non Woody Harrelson. Bisogna trovare un attore che incarni la sua malizia e allo stesso tempo esplori chi fosse prima degli eventi che lo hanno cambiato per sempre".

Jennifer Lawrence, Woody Harrelson ed Elizabeth Banks seguono con attenzione il gioco mortale di The Hunger Games

Infine, ha evidenziato come il ruolo rappresenti un'opportunità unica per un attore: "Raramente un franchise offre la possibilità di mostrare una gamma interpretativa così ampia, ma questo personaggio lo consente".

Con la data di uscita del film prevista per il 20 novembre 2026, la produzione è sotto pressione per trovare rapidamente il volto giusto per Haymitch. Tuttavia, il processo di selezione potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Oltre a trovare il giusto equilibrio tra le due versioni del personaggio, il nuovo interprete dovrà distinguersi sia rispetto ai protagonisti originali della saga, Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, sia rispetto a Tom Blyth e Rachel Zegler, che hanno guidato il cast di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel che esplorava le origini di Coriolanus Snow.