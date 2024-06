The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Tom Blyth tornerà a vestire i panni di Snow nel film su Haymitch?

Sunrise on the Reaping si collegherà a Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente?

La prossima storia di Hunger Games è ufficialmente all'orizzonte: Scholastic Books ha annunciato a sorpresa The Hunger Games: Sunrise on the Reaping giovedì mattina. In uscita nella primavera del 2025, il prossimo prequel si baserà sugli eventi dei 50° Hunger Games, durante i quali Haymitch Abernathy divenne il primo vincitore maschile del Distretto 12. L'adattamento cinematografico invece uscirà nelle sale nell'autunno del 2026.

Mentre i fan iniziano a fantasticare sul giovane Haymitch e a prepararsi emotivamente alla devastazione emotiva che Sunrise on the Reaping sicuramente causerà, è emersa una domanda: l'adattamento cinematografico potrebbe essere una sorta di sequel di The Hunger Games del 2023, La ballata dell'usignolo e del serpente? In particolare, potremmo vedere Tom Blyth riprendere il suo ruolo di Coriolanus Snow dal primo film prequel?

Coriolanus Snow tornerà nel prossimo prequel?

Sunrise on the Reaping è ambientato nel mezzo della tradizione consolidata del franchise di Hunger Games, tra i 10° Hunger Games (durante i quali un giovane Snow fa da mentore e si innamora tragicamente della vincitrice del Distretto 12 Lucy Gray Baird), portati in vita ne La ballata dell'usignolo e del serpente, e i 74° e 75° Hunger Games (durante i quali Katniss Everdeen del Distretto 12 diventa co-vincitrice e un improbabile simbolo di ribellione) nella serie principale di libri e film.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, Tom Blyth come Snow in una scena del film

Snow ha avuto un ruolo importante in entrambe le storie, con La ballata dell'usignolo e del serpente che ha dato il via alla sua caduta in disgrazia da giovane adulto (interpretato da Blyth) e la trilogia di Hunger Games che mostra la sua dittatura su Panem da anziano (interpretato da Donald Sutherland). Sebbene sia lecito supporre che un sequel diretto de La ballata dell'usignolo e del serpente non sia in programma, Blyth ha espresso la sua disponibilità a tornare nel ruolo di Snow in qualsiasi veste e a raccontare ulteriormente la discesa nell'oscurità del personaggio. "Sarebbe davvero bello continuare ad approfondire quella storia, e credo che anche i fan lo vogliano", ha detto Blyth a ScreenRant all'inizio di quest'anno.

Questo ci porta a Sunrise on the Reaping, una storia che - sulla base di quanto già sappiamo dal secondo e terzo libro del franchise, Catching Fire e Mockingjay - coinvolgerà sicuramente Snow in modo significativo. Come spiegato in un interludio di un solo capitolo sui 50° Hunger Games in Catching Fire, Haymitch è riuscito a vincere manipolando il campo di forza che circondava i giochi, un'azione che si pensava si riflettesse negativamente sull'ultra-ricca Capitol. Di conseguenza, Snow ordinò di uccidere la madre, il fratello e la fidanzata di Haymitch, il che non solo costituì un esempio per Haymitch, ma lo fece cadere in una spirale di alcolismo negli anni successivi.

Anche se l'ordine di Snow di uccidere i cari di Haymitch potrebbe essere eseguito nel film Sunrise on the Reaping senza vederlo sullo schermo, sarebbe d'impatto farlo apparire direttamente nel film. Inoltre, non si sa quale ruolo esteso potrebbe avere nel libro vero e proprio di Sunrise on the Reaping, al di là della tradizione dei libri esistenti.

Chi potrebbe interpretare Snow nel prossimo prequel?

A questo punto sorge spontanea la domanda se Blyth possa o meno riprendere il suo ruolo di Snow in Sunrise on the Reaping, anche se il personaggio sarà più vecchio di diversi decenni rispetto a quando lo abbiamo visto nell'ultimo prequel. Realisticamente, il ritorno di Blyth sarebbe più facile che riportare teoricamente Sutherland e de-invecchiarlo in qualche modo, soprattutto perché quest'ultimo attore sarà vicino ai 90 anni quando inizieranno le riprese di Sunrise on the Reaping.

Donald Sutherland nei panni del Presidente Snow in una scena di Hunger Games

Il ritorno di Blyth aiuterebbe anche a colmare il divario tra i due estremi in cui abbiamo già incontrato Snow, fornendo una chiusura per i fan che volevano vedere un po' di più della sua svolta malvagia dopo La ballata degli uccelli e dei serpenti. Il franchise di Hunger Games ha avuto il dono unico di far riecheggiare elementi della sua storia attraverso decenni di canone, e non c'è motivo per cui Sunrise on the Reaping non possa mantenere questa tendenza con Snow.