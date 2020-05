Hunger Games, stasera su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence

Hunger Games torna stasera su Italia 1 alle 21:20. Un film emozionate e carico di adrenalina, il primo capitolo di una delle saghe più amate dello scorso decennio con Jennifer Lawrence nei panni della protagonista.

La storia è ambientata in un futuro post apocalittico degli Stati Uniti, nella nazione chiamata Panem, dove la popolazione vive reclusa in 12 distretti che forniscono cibo, schiavi e materie prime alla Capitale ipertecnologica e modaiola. Ogni anno Capitol City organizza gli Hunger Games, durante una cerimonia pubblica vengono sorteggiati i nomi di due adolescenti, un maschio e una femmina, per distretto. I prescelti dovranno misurarsi negli Hunger Games, competizione mortale/reality dell'orrore trasmesso in diretta tv in tutto il paese. Katniss Everdeen vive nel Distretto 12, il più povero di tutti gli altri, per evitare la partecipazione della sorella più giovane, Katniss prende parte agli Hunter Game, il suo partner è il sensibile Peeta, un ragazzo che apparentemente non ha la stoffa per farcela e che dichiara tranquillamente il suo amore per la giovane davanti alle telecamere.

Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth in un momento di confidenza in The Hunger Games

Hunger Games è stato diretto dal regista Gary Ross. Katniss ha il volto di Jennifer Lawrence, Peeta è interpretato da Josh Hutcherson, Liam Hemsworth è Gale, il miglior amico della protagonista.

Altri interpreti di spicco sono Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Wes Bentley e Lenny Kravitz nei panni dello stylist Cinna.

Basato sull'omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins, il film è uscito nelle sale degli Stati Uniti il 23 marzo del 2012 ed è arrivato in Italia il primo maggio dello stesso anno. Hunger Games ha incassato al suo esordio 152,5 milioni di dollari, un record battuto in precedenza solo da Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 e Il cavaliere oscuro.