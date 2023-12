Hunger Games: su Amazon il cofanetto con la collezione completa, in 4K Ultra HD + Blu Ray è in offerta

La serie cinematografica di Hunger Games ha avuto il grande merito di far conoscere i libri di Suzanne Collins in tutto il mondo, andando oltre il grande successo che questi avevano riscosso fra i lettori e gli appassionati. Ad oggi tutti conoscono la storia di Katniss Everdeen, o ne hanno sentito parlare almeno una volta nella loro vita, complice il suo impatto sulla cultura pop al punto di diventare il riferimento per una specifica serie di citazioni che tornano e ritornano anche negli altri media, specificamente connessi con l'intrattenimento. In parallelo a tutto ciò troviamo anche l'iconica interpretazione di Jennifer Lawrence che, attraverso la costruzione di questo personaggio, è riuscita a spiccare nel panorama cinematografico più attoriale, dimostrando il suo inequivocabile valore sul set.

E se vi dicessimo che su Amazon il cofanetto con la collezione completa in 4K Ultra HD + Blu Ray di Hunger Games è attualmente in offerta? Sul sito è possibile recuperarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 52,21€, con uno sconto del 25% sul prezzo segnato in precedenza (69,99€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un cofanetto perfetto per i fan di Hunger Games e per riscoprire questa saga

Su Amazon il cofanetto con la collezione completa in 4K Ultra HD + Blu Ray di Hunger Games viene così descritto: "Ogni anno i distretti di Panem sacrificano un ragazzo e una ragazza per partecipare agli Hunger Games: un combattimento mortale trasmesso in televisione. Quando sua sorella viene estratta a sorte per partecipare, Katniss Everdeen si offre volontaria al suo posto, innescando una catena di eventi che cambieranno per sempre il mondo che conosce".

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente ancora primo negli USA. Napoleon apre con 32 milioni

Se anche voi siete alla ricerca di un modo per recuperare tutta la saga Hunger Games, in un formato video invidiabile, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una raccolta come questa. Perfetta sia da collezione, che come ipotetica idea regalo.