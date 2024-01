Golden Globe 2024: Jennifer Lawrence e Lenny Kravitz, la reunion oltre dieci anni dopo Hunger Games

Jennifer Lawrence avrà anche perso il Golden Globe come miglioro attrice in una commedia o musical, ma ha fornito alcuni dei momenti migliori della cerimonia del 2024. Dopo essere diventata virale per aver minacciato davanti alla telecamera di andarsene in caso di mancata vittoria quando è stata annunciata la sua nomination, è stata protagonista di un'affettuosa reunion con la co-star di Hunger Games Lenny Kravitz.

Oltre dieci anni fa i due attori hanno recitato fianco a fianco in Hunger Games e Hunger Games: la ragazza di fuoco, dove Lawrence vestiva i panni della protagonista Katniss mentre il rocker era il suo mentore e stylist Cinna. La reunion al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles è frutto di una duplice nomination ai Golden Globe 2024, dove Jennifer Lawrence era candidata come miglior attrice in una commedia per Fidanzata in Affitto, e Lenny Kravitz era candidato al premio per la miglior canzone originale per il brano di Rustin, Road to Freedom. nessuno dei due l'ha spuntata, Lawrence è stata sconfitta da Emma Stone per Povere creature! e Lenny Kravitz è stato battuto da I'm Just Ken, brano di Barbie.

Il successo di Hunger Games rinasce come la fenice

Lenny Kravitz e Jennifer Lawrence uniti in un abbraccio in Hunger Games

Il franchise Hunger Games è recentemente tornato alla ribalta con l'uscita del prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, interpretato da Rachel Zegler e Tom Blyth e ambientato decenni prima degli eventi del film originale.

L'anno scorso, Lenny Kravitz ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dal modo in cui la serie continua ad aver successo tra i fan. Anche se è passato più di un decennio da quando Cinna è stato ucciso ne La Ragazza di Fuoco, continua a essere acclamato per il personaggio interpretato.

"Perché?" ha riflettuto Kravitz con Variety l'anno scorso. "Ho iniziato a notare che sempre più persone per strada mi chiamavano Cinna e io pensavo, 'Cosa sta succedendo? Perché all'improvviso la gente torna a pensarci?'"