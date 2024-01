The Hunger Games, Sam Claflin è pronto a tornare: 'Sarei perfetto come padre di Finnick'

Sam Claflin tornerebbe immediatamente in The Hunger Games e sarebbe disposto a interpretare persino il padre di Finnick.

Sam Claflin tornerebbe immediatamente nel franchise di Hunger Games e sarebbe persino disposto a interpretare il padre di Finnick. Durante un'intervista con Variety su red carpet degli Emmy di quest'anno, Claflin ha parlato della sua reazione al film prequel La ballata dell'usignolo e del serpente e della possibilità che il suo amatissimo personaggio Finnick faccia la sua comparsa nei progetti futuri del franchise.

Sebbene sia disposto a tornare nel mondo distopico di Panem, Claflin teme che la sua età possa essere un ostacolo: "Non so se c'è spazio per me per tornare. Sono troppo vecchio ormai". L'attore ha però aggiunto: "Ho sentito voci su un prossibile prequel di Finnick, e tutto ciò che dirò è che sarei pronto per il padre di Finnick".

Nonostante il suo entusiasmo recentemente il regista del franchise Francis Lawrence e la produttrice Nina Jacobson hanno dichiarato che realizzeranno un altro capitolo del franchise solo se l'autrice della saga di The Hunger Games Suzanne Collins fornirà ulteriore materiale.

Hunger Games, Sam Claflin è convinto che Finnick avrebbe meritato un altro destino: "Era un bravo ragazzo"

L'ammirazione per il prequel

Che Claflin torni o meno nei panni di Finnick - o del padre di Finnick - ha comunque ammirato molto l'ultimo film del franchise, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, interpretato da Rachel Zegler e Tom Blythe. Durante l'intervista l'attore ha dichiarato a riguardo: "Se amate la serie di Hunger Games, amerete questo film. Vedere Francis Lawrence al timone è come essere pugnalati al cuore perché era il nostro regista, ma sono così contento che sia rimasto lui a dirigere".

Claflin ha partecipato agli Emmy, pur non ricevendo nessuna nomination, per sostenere la serie Daisy Jones & The Six, in cui interpreta una rockstar degli anni '70 in una band che ricorda i Fleetwood Mac.