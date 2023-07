House of the Dragon 2, gli ultimi rumor sui casting: quali attori e personaggi vedremo nei nuovi episodi?

Chi potrebbe unirsi al cast della seconda stagione di House of the Dragon, e in quale ruolo? Scopriamolo insieme.

Mentre proseguono le riprese di House of the Dragon 2 nonostante gli scioperi del settore, la serie HBO sembra prepararsi ad accogliere nuovi volti nel suo cast. Ma quali attori interpreteranno quali personaggi nei nuovi episodi di House of the Dragon? Diamo un'occhiata agli ultimi rumor.

Nuovi arrivi in House of the Dragon

Come riporta anche Comicbook, secondo il sito Redanian Intelligence (che solitamente fornisce solide informazioni su The Witcher), sono diversi i nuovi nomi che vedremo sullo schermo nella seconda stagione di House of the Dragon.

Amanda Collin (Raised by Wolves) dovrebbe interpretare Jeyne Arryn, Lady of the Eyrie conosciuta anche come Maiden of the Vale.

Gayle Rankin (The Greatest Showman) dovrebbe invece essere Alys Rivers, "una guaritrice e residente di Harrenhal" che nel libro era una strega dalle visioni mistiche che parteggiava per la fazione Verde.

Simon Russell Beale (Thor: Love and Thunder) dovrebbe vestire i panni di Ser Simon Strong, "il castellano di Harrenhal e prozio di Lord Larys Strong (Matthew Needham)".

Freddie Fox, infine, interpreterebbe Ser Gwayne Hightower, "figlio di Otto Hightower e fratello di Alicent, e ovviamente zio di Re Aegon, la Regina Haelena e il Principe Aemond".

House of the Dragon 2

La seconda stagione di House of the Dragon avrà meno episodi del previsto, ma questi saranno fondamentali per porre le basi per una terza stagione,come spiegava Francesca Orsi, Drama Chief di HBO in una precedente intervista: "Siamo consapevoli di poter arrivare alla terza stagione più rapidamente dopo la seconda stagione, ma per il momento non vi sono decisioni ufficiali in merito perché al momento stiamo cercando di far decollare la seconda stagione, e ci stiamo concentrando principalmente su quello".

Noin resta dunque che attendere l'arrivo del nuovo corso di House of the Dragon su HBO (e in Italia Sky e NOW).