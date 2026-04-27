House of the Dragon 3: vendette, fuoco e sangue nel nuovo teaser

Sky ha svelato, con un video ricco di anticipazioni, la data di uscita del terzo capitolo della serie sulla famiglia Targaryen.

Arriverà il 22 giugno sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, la stagione 3 della serie House of the Dragon, di cui è stato condiviso online un nuovo teaser inedito.

Le puntate debutteranno in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti per tutta l'estate, come accaduto in passato con i capitoli precedenti della storia della famiglia Targaryen.

Cosa mostra il teaser di House of the Dragon 3

Il video si apre con Daemon, interpretato da Matt Smith, che sostiene che Rhaenyra, ruolo affidato a Emma D'Arcy, ora abbia un potere mai posseduto prima nemmeno da un uomo.

Nel teaser degli otto episodi che compongono la terza stagione di House of the Dragon si assisterà così ai progetti delle due fazioni, combattimenti, tradimenti, tentativi di vendetta, e coinvolgimenti di altre famiglie durante la sanguinosa lotta per il potere che ha segnato la famiglia Targaryen.

Tra le sequenze in anteprima anche un momento in cui Aemond (Ewan Mitchell) si siede sul famoso trono di spade, draghi che seminano distruzione, eserciti in movimento e Aegon (Tom Glynn-Carney) che dichiara di voler vendicarsi del fratello dopo quanto accaduto. Alicent (Olivia Cooke), inoltre, sembra finalmente iniziare a rendersi conto delle terribili conseguenze legate allo scoppio della guerra all'interno della famiglia.

Ecco il teaser:

Chi fa parte del cast della serie

Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie cult Il trono di spade e tratta dal romanzo Fuoco e Sangue scritto da George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.

Nel cast ci sono Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.

I registi dei nuovi episodi della serie, che vede Ryan Condal impegnato come showrunner e produttore esecutivo, sono invece Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.