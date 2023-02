House of the Dragon 2 arriverà nel 2024, per ora HBO non ha ordinato altri spinoff della saga

Casey Bloys, CEO di HBO, ha aggiornato sul possibile periodo previsto per il debutto di House of the Dragon 2, svelando inoltre la situazione degli altri potenziali spinoff della saga Il Trono di Spade.

La stagione 2 di House of the Dragon sembra arriverà sugli schermi nel 2024, come svelato dal CEO di HBO Casey Bloys parlando del futuro della serie prequel della saga Il Tono di Spade.

Per ora, tuttavia, i fan dovranno attendere ancora a lungo per avere un periodo preciso o nuovi aggiornamenti.

Casey Bloys ha infatti dichiarato che è molto probabile un ritorno nel 2024 di House of the Dragon, aggiungendo però che i nuovi episodi non dovrebbero riuscire a debuttare sugli schermi in tempo per essere in corsa per gli Emmy. Il periodo che permette ai progetti televisivi di ottenere nomination ai prestigiosi riconoscimenti ha come limite per la messa in onda il 31 maggio 2024, facendo quindi ipotizzare che la seconda stagione sarà trasmessa in estate.

House of the Dragon come Succession: l'eredità per il Trono si gioca in famiglia

House of the Dragon: Matt Smith ed Emma D'Arcy in una scena del finale di stagione

Il CEO di HBO ha inoltre spiegato che per ora non è prevista la produzione di ulteriori progetti spinoff della saga di George R.R. Martin: "La mia filosofia è che la prima priorità è uno script buono. Non sto lavorando basandomi sul desiderio di avere una serie ogni anno, due in onda all'anno. Voglio realizzarle in base agli script che ci entusiasmano".

Bloys ha ricordato che dopo Il Trono di Spade si è lavorato allo sviluppo di molte serie e girato persino il pilot di un progetto poi abbandonato. Tutto il lavoro compiuto ha portato alla produzione di House of the Dragon. Il responsabile dei progetti della HBO ha sottolineato: "Per ottenere lo stesso successo bisogna impiegare la stessa quantità di sforzi. Bisogna sviluppare molte cose, provarne altre. Non sai mai cosa funzionerà. Quindi stiamo facendo tutto quello".

Per ora non si ha alcuna certezza riguardante il numero di spinoff che verranno realizzati in futuro o quando debutteranno sugli schermi: "C'è probabilmente un limite naturale a quanti ne vogliono i fan, ma sono aperto a ogni cosa a patto che lo script ci convinca davvero e ci siano le giuste prospettive per una serie. Ci vuole molto a trovarne uno giusto. So che George R.R. Martin la pensa nello stesso modo. Vuoi che tutti ne siano orgogliosi ed entusiasti".