House of the Dragon 3, il ritorno di Helaena Targaryen insospettisce i fan: cambieranno la storia dei libri?

La danza dei draghi sta per ripartire e HBO ha deciso di buttare benzina sul fuoco. Una nuova immagine della terza stagione di House of the Dragon mostra Helaena Targaryen, interpretata da Phia Saban, mentre si aggira tra i tunnel bui di Approdo del Re.

Il mistero del drago azzurro

Non è solo un cambio di location. Per chi ha letto la saga di House of the Dragon, quel fotogramma sa di rivoluzione narrativa. Il personaggio di Helaena, finora rimasto nell'ombra a subire i traumi della guerra, potrebbe finalmente riprendersi la scena, allontanandosi dal destino tragico e passivo scritto nelle cronache originali di Westeros.

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Il sospetto dei fan è uno solo: Helaena sta andando a trovare Dreamfyre. Parliamo di una draga magnifica, azzurro pallido, tra le più vecchie e potenti in circolazione. Se guardiamo alla carta stampata, il rapporto tra le due finisce male: dopo la morte del figlio Jaehaerys, la principessa sprofonda in una depressione tale da non voler più volare. Ma la foto nei sotterranei, dove Helaena appare insieme ad Alicent Hightower, fa pensare a tutt'altro.

Se gli sceneggiatori decidessero di farla tornare in sella, avremmo il più grande stravolgimento rispetto ai romanzi visto finora. Non sarebbe la prima volta, del resto hanno già trasformato Alicent e Rhaenyra Targaryen da nemiche giurate a ex amiche del cuore per dare più pepe al dramma.

Scappare dalla follia di Aemond

C'è però un'ipotesi meno epica e decisamente più spaventosa. Quei tunnel potrebbero essere un nascondiglio. Nella seconda stagione abbiamo visto Aemond Targaryen perdere completamente la bussola, trasformandosi in un tiranno imprevedibile anche per i suoi alleati.

House of the Dragon: Emma D'Arcy in una scena

Non è assurdo pensare che Helaena e sua madre stiano strisciando nei passaggi segreti della Fortezza Rossa proprio per sfuggire alla furia del principe con la benda. Ewan Mitchell ha reso il suo personaggio una minaccia costante, e il sottosuolo potrebbe essere l'unico posto dove la sua ombra non arriva.

Mentre aspettiamo giugno 2026 per il debutto ufficiale, queste briciole lasciate da HBO confermano che la guerra civile dei Verdi e dei Neri passerà per strade che nemmeno i lettori più accaniti possono prevedere.