I Cesaroni 7 stasera su Canale 5: in onda solo il settimo episodio, Mediaset segue la Rai

Se ieri sera è toccato a Roberta Valente su Rai 1, oggi tocca a I Cesaroni 7. La serie con Claudio Amendola, infatti, tornerà in TV stasera su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) ma con un solo episodio, il settimo.

Mediaset ha confermato la notizia, aggiungendo che l'esperimento della prima serata "breve" condiviso con la RAI si protrarrà fino alla conclusione della stagione in corso. I Cesaroni - Il ritorno accompagnerà così il pubblico per più settimane del previsto. "Una scelta editoriale" si legge nella sezione News di Mediaset Infinity "pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori". E, aggiungiamo noi, per spremere oltre i limiti la fascia dell'Access Prime Time con La ruota della fortuna.

Come cambia la programmazione de I Cesaroni 7: il calendario

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

La settima stagione di una delle serie più amate della TV italiana si sarebbe dovuta concludere tra appena due settimane, lunedì 18 maggio, ma la decisione presa da Canale 5 cambia a questo punto le carte in tavola.

Ecco quando verranno trasmessi gli altri 6 episodi rimanenti:

episodio 7 (Puoi chiedere qualsiasi cosa, tranne i soldi) - luned 4 maggio

episodio 8 (Le prime volte) - lunedì 11 maggio

episodio 9 (La sensazione giusta) - lunedì 18 maggio

episodio 10 (Cocci) - lunedì 25 maggio

episodio 11 (Tanto tuonò che piovve) - lunedì 1º giugno

episodio 12 (L'inizio della fine) - lunedì 8 giugno

Le anticipazioni complete di lunedì 4 maggio

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Nella puntata precedente, Virginia, già messa a dura prova dalla decisione di Marco di accompagnare Marta a Milano per incontrare Eva, aveva litigato anche con Giulio per via di suo padre.

A una settimana di distanza, all'Osteria Cesaroni il clima si fa sempre più pesante. E a gravare sugli equilibri familiari è soprattutto il difficile rapporto tra Virginia e suo padre.

Dopo quanto accaduto con la figlia, Carlo prende una decisione drastica e sceglie di allontanarsi dal ristorante. Giulio e Livia, però, non hanno intenzione di arrendersi e provano in ogni modo a favorire una riconciliazione tra i due. A cambiare le carte in tavola sono alcune rivelazioni di Adriano, che spingono Virginia a riflettere sul legame con il padre e a cercare un confronto con Carlo.

Nel frattempo Marco e Marta si preparano a partire per Milano per convincere Eva a lasciare che la ragazza passi più tempo a Roma. Anche Olmo, con cui ormai il rapporto è strettissimo, tenta di aiutarla a realizzare il desiderio di restare in città. Sul fronte sentimentale, Ines sembra pronta a concedersi una possibilità con Mimmo, ma un imprevisto manda tutto all'aria e la costringe a tornare nel ruolo di madre protettiva e sempre in allerta.