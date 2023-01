House of the Dragon 2, partiti i casting per due importanti (e sanguinari) personaggi?

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già partiti i casting per due personaggi fondamentali per il prosieguo della storia di House of the Dragon: li vedremo già nella stagione 2?

A chi manca già House of the Dragon alzi la mano. Probabilmente saranno tante le mani alzate in questo momento, ma non temete: anche se manca ancora parecchio alla messa in onda della seconda stagione della serie HBO, sembra che i lavori procedano spediti, e che siano in corso già casting di una certa rilevanza.

Se, infatti, qualche settimana fa la sceneggiatrice Sara Hess sembrava anticipare l'arrivo nella prossima stagione di un importante snodo narrativo, preannunciando come una storia di vendetta brutale tingerà di sangue la nuova stagione di House of the Dragon, ora pare che, come riporta Comicbook, siano iniziati già i casting per due dei personaggi chiave di tale storyline.

La storia a cui facciamo riferimento è quella denominata Blood and Cheese (Sangue e Formaggio), che prende il nome proprio dai soprannomi dei personaggi protagonisti. Senza spoilerarvi troppo, prendetela un po' come delle Nozze Rosse ante litteram, con al centro una sanguinaria vendetta che, come consuetudine, genererà ulteriori spargimenti di sangue.

Secondo il sito Comicbook, dunque, sarebbero emersi online dei videotape con i provini per la parte di Cheese, ad indicare che sì, a quanto pare vedremo Blood and Cheese nella seconda stagione di House of the Dragon, con tutta probabilità negli ultimissimi episodi.

Chi ha letto la controparte cartacea, può quindi già farsi un'idea di dove andremo a parare con la stagione 2, e forse anche di come potranno essere strutturate le future stagioni (come ricorda Gizmodo, se HBO seguirà i piani, lo spin-off prequel de Il trono di spade dovrebbe durare 4 stagioni in totale), ma voi che ne pensate? Come sarà questa nuova stagione di House of the Dragon?