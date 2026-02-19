House of the Dragon 3: è guerra totale fra i Targaryen nel trailer della nuova stagione

La terza stagione della serie prequel de Il trono di spade arriverà su Sky e in streaming in esclusiva su NOW a partire dal prossimo giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

Sky ha diffuso in streaming il trailer italiano della terza stagione di House of the Dragon, che prosegue la lotta interna ai Targaryen per la conquista del trono di spade.

Tornano ancora una volta tutti i protagonisti della storia, compresa Emma D'Arcy nel panni di Rhaenyra Targaryen, figlia del re Viserys I e designata erede al Trono di Spade, la cui furia sembra esplodere in maniera decisamente incontrollata nei momenti finali di questo nuovo trailer.

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

La guerra civile dei Targaryen ha inizio: l'analisi del trailer

Il trailer mostra Aemond Targaryen seduto sul Trono di Spade dopo che suo fratello Aegon è stato sfigurato nella scorsa stagione e sua madre, la regina Alicent Hightower, ha segretamente lasciato Approdo del Re per consegnare la città alle forze di Rhaenyra.

Viene anche rivelato che Rhaenyra ha scoperto nuovi draghi da aggiungere al suo esercito, il che sarebbe un disastro per Alicent e la sua famiglia. Vengono inoltre anticipate altre battaglie su larga scala, tra cui quella che sembra essere la Battaglia del Gullet, dove il figlio di Rhaenyra, Jace, vola con il suo drago contro la flotta della Casa Velaryon.

Quando arriverà in Italia House of The Dragon 3

La terza stagione di House of the Dragon arriverà in Italia su Sky Atlantic e sulla piattaforma streaming NOW la prossima estate, con debutto previsto a giugno 2026, in contemporanea con la programmazione negli Stati Uniti.

La stagione sarà composta da 10 episodi, confermando lo stesso formato delle precedenti. Ogni episodio avrà una durata variabile tra i 60 e i 80 minuti, permettendo di sviluppare a fondo le complesse dinamiche della guerra civile dei Targaryen, nota come "Danza dei Draghi".