Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio 2026: Matteo riporta a casa Odile

Irene sceglie di partire con Johnny mentre Cesare affronta l'abbandono. Odile torna finalmente a casa ma resta segnata e non è più la stessa. Le anticipazioni del 5 maggio della soap daily di Rai 1.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 5 maggio alle ore 16.00 circa su Rai 1. La soap prosegue la sua storia con una puntata che riprende le conseguenze del matrimonio mancato tra Irene e Cesare e prepara nuovi sviluppi per diversi protagonisti.

Tra partenze, ritorni e situazioni ancora in sospeso, gli equilibri del grande magazzino milanese continuano a cambiare. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Il colpo di scena a Il paradiso delle signorearriva proprio quando tutto sembrava sotto controllo. Irene sceglie di non sposare Cesare e lo lascia davanti all'altare, cambiando improvvisamente il corso degli eventi. Un gesto impulsivo, ma che rivela quanto la situazione fosse già in bilico da tempo.

Intanto, sul fronte più drammatico, Adelaide vive ore di forte apprensione dopo il grave incidente che ha coinvolto Greta. La contessa teme soprattutto per Odile, scomparsa da giorni e al centro di una vicenda sempre più inquietante. Matteo, però, sembra intravedere una via d'uscita: un indizio potrebbe finalmente portarlo nel luogo in cui la ragazza è stata nascosta.

Sul versante più leggero (solo in apparenza), Johnny e Mimmo si salutano prima di intraprendere nuove strade. Ma proprio mentre tutto sembra pronto per una partenza, qualcosa di inaspettato è destinato a cambiare ancora una volta le carte in tavola.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 5 maggio

Matteo e Marcello

La puntata del 5 maggio della soap daily di Rai 1 si apre con una decisione che non lascia spazio a ripensamenti: Irene raggiunge Johnny ed è pronta a partire con lui per un lungo viaggio. Una scelta che ha il sapore di una fuga, ma anche di un nuovo inizio, lontano da tutto ciò che è rimasto irrisolto.

La sua assenza, però, si fa sentire immediatamente al Paradiso. Le Veneri si ritrovano senza la loro capocommessa e devono riorganizzarsi in fretta, tra piccoli attriti e nuove responsabilità da gestire. Non è solo una questione pratica perché Irene rappresentava un vero punto di riferimento e la sua partenza lascia un vuoto difficile da colmare.

Dall'altra parte, Cesare prova a mantenere il controllo dopo l'umiliazione subita. L'abbandono sull'altare è un colpo durissimo, ma l'uomo sceglie di reagire con apparente lucidità, cercando di non lasciarsi travolgere completamente dal dolore. Resta però il dubbio su quanto riuscirà davvero a reggere questa situazione.

Nel frattempo arriva finalmente una svolta nella vicenda di Odile. Matteo riesce a riportarla a casa, dove viene accolta con grande affetto da familiari e amici. Il ritorno, però, non coincide con un vero sollievo: la ragazza è profondamente scossa e i ricordi di quanto vissuto continuano a perseguitarla.

Odile sente il bisogno di chiudere con il passato, di cancellare ogni legame con i Marchesi e con tutto ciò che le ha fatto del male. Ma non sarà un percorso semplice: le ferite sono ancora troppo recenti e il rischio è che il passato continui a farsi sentire, anche quando si prova a lasciarlo alle spalle.