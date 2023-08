House of the Dragon 2: ecco perchè avrà meno episodi della prima stagione

Dopo il clamoroso successo di House of the Dragon, show HBO ispirato al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin, i fan sono in trepidante attesa della seconda stagione (di cui non si conosce ancora la data di uscita). Gli episodi saranno soltanto otto, rispetto ai dieci della prima stagione, ma c'è un motivo ben preciso: a svelarlo ci ha pensato il regista Clare Kilner.

"Ci saranno otto fantastici episodi e accadrà di tutto in ciascuno di essi. Spesso abbiamo difficoltà nel farli durare un'ora ed è per questo che abbiamo ridotto il numero. L'idea di Ryan era di dare allo show un grande inizio e una grande chiusura. Saranno episodi colmi di eventi emozionanti e visivamente spettacolari" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter.

A quanto pare HBO era sul punto di cancellare House of the Dragon, ma è stato l'intervento di George R.R. Martin a riportare il progetto in carreggiata.

Nel cast della seconda stagione troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. George R.R. Martin è coinvolto come co-creatore e produttore esecutivo, collaborando con il co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal. Nel team di produttori esecutivi ci sono poi Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis.

House of the Dragon 2 arriverà in Italia su SKY e NOW.