House of the Dragon: come George R.R. Martin ha salvato la serie dopo che HBO voleva accantonarla

Dopo il successo globale ottenuto da Il Trono di Spade erano in pochi a scommettere su un altro progetto ambientato nello stesso universo creato da George R.R. Martin. House of the Dragon è nato come una scommessa ed alla fine è stata ampiamente vinta da HBO che ha fatto registrare ascolti record per la sua premiere. Ma inizialmente la serie stava per essere cancellata come rivelato dallo showrunner Ryan Condal in una recente intervista.

George R.R. Martin ha salvato House of the Dragon

"Si trattava dello spinoff che più di ogni altro gli stava a cuore ed era scontento di come stesse procedendo il suo sviluppo. HBO era a un passo dal cancellarlo, ma lui non voleva. mi ha chiesto di riprovarci e ci siamo riusciti". La seconda stagione riprenderà esattamente dal finale della prima, rientrando nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones.

Di cosa parla House of the Dragon

House of the Dragon è ispirato al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin e ambientato 200 anni prima gli eventi raccontati nei romanzi che compongono la saga ideata dall'autore e portata sugli schermi da D.B. Weiss e David Benioff.

Nel cast della seconda stagione troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. George R.R. Martin è coinvolto come co-creatore e produttore esecutivo, collaborando con il co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal. Nel team di produttori esecutivi ci sono poi Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis.

House of the Dragon 2 arriverà in Italia su SKY e NOW.