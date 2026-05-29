House of the Dragon 3, nel trailer finale esplode la guerra totale per il Trono di Spade

La guerra per il Trono sta per ricominciare. HBO ha pubblicato il trailer finale di House of the Dragon 3, anticipando un nuovo capitolo fatto di intrighi politici, tradimenti, distruzione e spettacolari battaglie tra draghi.

La serie ambientata nell'universo de Il trono di spade tornerà dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW (visibile anche su HBO Max per gli abbonati), in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. La stagione sarà composta da 8 episodi e continuerà a raccontare la guerra civile dei Targaryen, ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie originale.

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie resta uno dei principali poli del fantasy televisivo contemporaneo, in un panorama in cui franchise come The Witcher e Gli Anelli del Potere continuano a espandere il genere senza però raggiungere lo stesso impatto narrativo e culturale.

Il trailer finale: la Danza dei Draghi entra nella fase di "guerra totale"

House of the Dragon 2: Emma D'Arcy in una scena

Il trailer chiarisce finalmente la direzione narrativa della stagione, anche perchè si tratta di fatto del primo vero trailer esteso dopo una serie di teaser. Cosa che ci consente una lettura molto più definita della stagione: la guerra non è più imminente, è già iniziata.

Il punto centrale resta la frattura tra Verdi e Neri, ma la clip aggiunge una tensione interna più interessante: Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) continua a dichiarare l'intenzione di prendere Approdo del Re senza ulteriore spargimento di sangue. La sua frase nel trailer - "La città sarà al sicuro e non verrà versato altro sangue" - introduce un contrasto evidente tra strategia politica e realtà del conflitto. È una posizione che appare sempre più fragile dopo gli eventi precedenti e l'escalation verso la battaglia del Gullet.

Proprio questa scelta narrativa è uno dei punti più rilevanti del trailer: Rhaenyra viene mostrata ancora sospesa tra legittimità e moralità, ma il contesto la spinge in direzione opposta. Il trailer suggerisce che questa forma di "controllo" autoimposta possa diventare insostenibile nel momento in cui la guerra entrerà nella sua fase più brutale.

Sul fronte opposto, Alicent Hightower (Olivia Cooke) assume una posizione sempre più dura e consapevole. La sua voce fuori campo - "Non ti avevo avvertita che saresti arrivata a questo?" - viene montata su immagini di Rhaenyra in tensione, lasciando intendere un confronto diretto tra le due.

Si alternano momenti "politici" a sequenze belliche sempre più esplicite in questo final trailer, con particolare enfasi sulla Battaglia del Gullet, già confermata come apertura della stagione.

Flotte di navi da guerra, draghi, eserciti, morte e caos su larga scala suggeriscono la costruzione di un impianto produttivo che si propone di superare, a livello visivo, le stagioni precedenti.

La Danza dei Draghi sarà d'ora in poi una guerra aperta e totale, dove ogni scelta politica si tradurrà immediatamente in conseguenze sul piano militare. Il trailer non introduce solo nuovi eventi, ma ridefinisce il tono della stagione: meno diplomazia, più escalation diretta e progressiva perdita di controllo da entrambe le parti.

Non è più possibile contendersi il potere senza distruzione. Anche un'eventuale vittoria non garantisce stabilità. I Verdi restano pronti a combattere fino all'ultimo per mantenere il controllo del regno, trasformando Westeros in un campo di guerra aperto.

Nel cast tornano Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell e Tom Glynn-Carney, insieme a nuovi personaggi destinati a entrare nel cuore della guerra civile. La regia dei nuovi episodi è affidata a Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere, mentre Ryan Condal resta showrunner insieme a George R.R. Martin.

Con il trailer finale, la terza stagione di House of the Dragon si posiziona come uno degli eventi televisivi fantasy più imponenti del 2026, spingendo la Danza dei Draghi verso la sua fase più brutale e decisiva.