House of the Dragon - Stagione 1 in 4K UHD, la recensione: che show audio-video per il ritorno a Westeros

La recensione di House of the Dragon - Stagione 1 in 4K UHD: il prodotto Warner a quattro dischi è tecnicamente straordinario con un video brillante e un audio coinvolgente. Ottimi anche gli extra.

Premiata agli ultimi Golden Globe come miglior serie drammatica, adesso la prima stagione di House of the Dragon, che aveva debuttato in tutto il mondo lo scorso agosto stabilendo il record di ascolti nella storia della HBO per una nuova serie originale, approda in homevideo. Basata su Fire & Blood di George R.R. Martin e ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, la serie racconta la storia di Casa Targaryen. Adesso la prima stagione arriva su disco proposta da Warner Bros. Home Entertainment in varie edizioni.

Noi abbiamo potuto analizzare la più prestigiosa sul piano della qualità tecnica, ovvero quella in 4K UHD, che comprende quattro dischi. Attenzione, qui non sono presenti dischi blu-ray, pertanto bisogna essere equipaggiati per il 4K. L'edizione che grazie a Warner abbiamo esaminato è presentata con un'elegante slipcase che al suo interno contiene un'amaray. Ma sono disponibili, sempre con la versione 4K, anche due versione steelbook, una delle quali con 9 card. Sul disco 1 troviamo i primi due episodi e parecchi extra, nel disco 2 altri tre episodi e gli altri due extra presenti. Disco 3 e 4, rispettivamente con tre e due episodi, non contengono invece contenuti speciali.

Il video 4K: draghi e Casa Targaryen nel massimo splendore

E veniamo al video della prima stagione di House of the Dragon in 4K. Il girato con l'Arri Alexa 65 rifinito a 4K viene riprodotto in maniera mirabile e uniforme per tutti i dieci episodi della stagione. Il video digerisce in maniera efficace non solo i tanti momenti critici sul piano della luminosità, con scene scure e atmosfere soffuse, ma riesce a rendere credibili anche le sequenze con tanti effetti digitali, soprattutto quando entrano in scena i draghi. Le numerose scene di azione scorrono via lisce con una fluidità perfetta che non va a inficiare mai sul dettaglio.

Il croma riproduce fedelmente una tavolozza non semplice, mai esplosiva bensì quasi autunnale, dove spesso domina un giallo burroso non facile da riprodurre senza sbavature. Eppure anche qui HDR e Dolby Vision fanno un eccellente lavoro restituendo immagini compatte e pulite, che lasciano integra quell'atmosfera eterea ricca di sfumature, riprodotte sempre in maniera precisa e senza cenni di banding. Il dettaglio, come già accennato, brilla per precisione e incisività, con una menzione particolare per i costumi ricchi di particolari e gli oggetti di scena.

Audio coinvolgente e muscolare

Notevole anche la qualità dell'audio. Già il semplice Dolby Digital 5.1 italiano fornisce un coinvolgimento incredibile, perché si tratta di una traccia davvero vivace e frizzante, nella quale anche i bassi emergono con una certa muscolarità nelle tante scene chiassose, mentre l'ampia spazialità è garantita da diffusori sempre attivi con energia e precisione, abili a catturare il ricco sound design. Ma ovviamente il Dolby Atmos inglese regala un'esperienza ancora più potente e immersiva, anche perché può sfruttare la verticalità che in alcune scene, soprattutto quelle con i draghi, regala momenti davvero molto suggestivi con effetti provenienti dall'alto. Tra scene di azione, effetti atmosferici e colonna sonora, la spazialità è enorme grazie al lavoro costante ed energico di tutti i diffusori. I dialoghi puliti e cristallini completano la qualità delle tracce, il cui giudizio è presto detto: ottima l'italiana, straordinaria l'originale.

Gli extra: oltre un'ora di materiale

Molto buono anche il pacchetto degli extra, con circa 70 minuti in totale che sono tutti contenuti nei primi due dischi, mentre il terzo e quarto non hanno contenuti speciali. Sul disco 1 si comincia con Welcome to Westeros (6') che offre una breve panoramica sulla serie e contiene anche interventi di George R.R. Martin, e si prosegue con A New Reign (3') nel quale intervengono gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal. A seguire Returning to Westeros (5') che affronta nello specifico alcune delle sfide rappresentate dal ritorno nel mondo del Trono di spade, poi troviamo Before the Dance: An Illustrated History with George R.R. Martin (5' e mezzo), contributo nel quale il creatore e produttore esecutivo condivide dettagli e relazioni del prequel de Il trono di spade con l'aiuto di illustrazioni del disegnatore Doug Wheatley.

Si continua con Height of an Empire (4') sull'era di apparente "pace e prosperità" della serie, poi Noble Houses (4') che fornisce informazioni su alcune delle famiglie reali, e infine Familiar Places (3' e mezzo) che si concentra soprattutto sulla scenografia. Sul disco 2 troviamo il contributo più corposo, ovvero Return to the Seven Kingdoms (25'), che approfondisce la storia di come questa serie è nata dalle ceneri di Game of Thrones e cosa ha significato parteciparvi per il cast e la troupe che vi hanno lavorato. In chiusura Introducing the Characters (15'), un focus su vari personaggi della serie.