House of the Dragon 3 debutterà in anteprima al Taormina Film Festival

Il 10 giugno prenderà il via il 72° Taormina Film Festival con un'anteprima davvero spettacolare: gli spettatori potranno infatti assistere al primo episodio della stagione 3 della serie House of the Dragon.

Lo show targato HBO Original arriverà successivamente il 22 giugno sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti.

L'anteprima a Taormina

Il progetto prequel del cult Il trono di spade ritornerà quindi con un terzo capitolo che si preannuncia ricco d'azione e scontri.

Per presentare il primo episodio inedito di House of the Dragon arriveranno al Teatro Antico di Taormina alcuni dei protagonisti: Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Bethany Antonia (Baela Targaryen) e Phoebe Campbell (Rhaena Targaryen).

Gli attori presenteranno dal vivo al pubblico del festival e a tutti gli studenti dell'Academy Cinema Student la première dell'attesissima nuova stagione, anticipata da una grande e inaspettata sorpresa.

House of the Dragon 3: il poster dell'anteprima al Taormina Film Festival

Tiziana Rocca, direttrice artistica del festival, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di inaugurare la 72ª edizione del Taormina Film Festival con una delle serie più amate e spettacolari del panorama internazionale contemporaneo. Accogliere a Taormina il cast di House of the Dragon e offrire al pubblico italiano questa anteprima esclusiva rappresenta un evento straordinario che conferma il ruolo del festival come punto di riferimento internazionale per l'intero settore audiovisivo".

Cosa racconta lo show

La serie, tratta dal romanzo scritto da George R.R. Martin, racconta uno dei capitoli più sanguinosi e drammatici della storia della famiglia Targaryen.

Ambientata duecento anni prima degli eventi dello show Il Trono di Spade, la serie racconta la sanguinosa guerra civile che divide la casata Targaryen in una lotta senza esclusione di colpi per il Trono di Spade.

Fin dal debutto, la serie è diventata un successo globale, registrando ascolti record e confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti e discussi degli ultimi anni.