House of the Dragon 3 regalerà ai fan 'l'episodio più folle di sempre'

I fan della saga televisiva iniziata con Il Trono di Spade stanno attendendo House of the dragon 3, stagione che arriverà sugli schermi italiani di Sky e NOW dal 22 giugno.

Lo showrunner Ryan Condal ha ora anticipato che la storia riprenderà con un episodio folle, destinato a lasciare il segno.

Uno scontro epico per House of the Dragon 3

Parlando ai microfoni di Entertainment weekly, Condal ha descritto la prima puntata della terza stagione di House of the Dragon come "Probabilmente l'episodio televisivo più folle mai realizzato".

Sullo schermo si assisterà infatti alla Battaglia del Condotto, lo scontro navale che si svolge durante la Danza dei Draghi e che porta alla morte di migliaia di persone.

Lo showrunner ha quindi aggiunto: "Ci sono voluti quattro anni per realizzare questo episodio. Cercare di raccontare questa storia senza la Battaglia del Condotto sarebbe come cercare di girare Il Signore degli Anelli senza la Battaglia del Fossi di Helm".

Condal ha sottolineato: "Se dovevamo farlo, dovevamo farlo bene. E questo significava draghi, navi, e molteplici teatri di conflitto".

L'esplosione del conflitto

L'interprete di Rhaenyra Targaryen, Emma D'Arcy, ha invece spiegato che lo show proporrà molta azione: "La stagione parte a 96 chilometri all'ora. Finalmente assisteremo a una guerra che si è sviluppata nel corso di due stagioni...".

L'attrice ha quindi proseguito ammettendo: "Sono rimasta molto colpita da Ryan e dal suo team, perché riuscire a mantenere i nervi saldi per mettere in scena un conflitto che fino ad ora è stato principalmente interpersonale, intrafamiliare, e poi, con un gesto eclatante, permettere che questo conflitto si scateni sull'intero regno, è, a mio avviso, una trovata narrativa di grande classe".