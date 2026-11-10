House of the Dragon, Olivia Cooke lascia i social per colpa del fandom "misogino e razzista"

L'interprete di Alicent Hightower ha raccontato a GQ di essersi allontanata da Instagram prima del debutto della terza stagione: a spingerla a disattivare il profilo è stato il clima tossico di una parte del fandom, tra interpretazioni distorte, attacchi personali e discriminazioni.

Essere protagonisti di una serie televisiva di successo significa inevitabilmente confrontarsi con le reazioni del pubblico: Olivia Cooke, interprete di Alicent Hightower in House of the Dragon, ha deciso di prendere le distanze dai social media proprio per il coinvolgimento malato dei fan, trasformatosi in un flusso continuo di ostilità, teorie aggressive e attacchi personali. In un'intervista a GQ, l'attrice ha raccontato di aver disattivato il proprio account Instagram prima dell'arrivo della terza stagione, stanca delle dinamiche più tossiche della comunità di appassionati della serie HBO.

Olivia Cooke contro la parte tossica del fandom di House of the Dragon

Olivia Cooke non ha nascosto il proprio disagio nei confronti di una parte del pubblico che segue House of the Dragon. Secondo l'attrice, alcune interpretazioni degli eventi narrati nella serie finiscono per prendere una direzione completamente diversa rispetto a ciò che viene effettivamente mostrato sullo schermo. "Penso che alcune di queste interpretazioni prendano fuoco e diventino qualcosa che non ha più alcuna somiglianza con ciò che è stato mostrato sullo schermo in quel momento", ha spiegato a GQ, riferendosi alle teorie e alle discussioni che coinvolgono non soltanto i personaggi, ma anche gli attori e il loro rapporto con i registi.

House of the Dragon: Olivivia Cooke in una scena

Il problema, tuttavia, va oltre le divergenze interpretative. Cooke ha denunciato apertamente la presenza di misoginia e razzismo all'interno del fandom: "C'è anche molta bruttezza in quella comunità. È intrisa di misoginia. C'è molto razzismo. Cerco di concedere a tutto questo il minor spazio mentale possibile".

Un clima che l'ha spinta a disattivare Instagram in vista della terza stagione, il cui debutto è previsto a giugno. L'attrice ha spiegato che, a un certo punto, la presenza sui social aveva smesso di essere un'esperienza positiva: "Non era più qualcosa che mi nutriva".

"La celebrità è diventata un mostro": la critica di Cooke ai social

Nel corso dell'intervista, l'attrice ha allargato il discorso al rapporto tra industria dello spettacolo, notorietà e piattaforme digitali. A suo giudizio, la progressiva trasformazione degli interpreti in personaggi pubblici da seguire e consumare ha finito per alimentare un meccanismo difficile da controllare. "Penso che la natura sempre più legata alla celebrità del lavoro di attore sia ormai diventata un mostro. Dovremmo scendere da questo treno e renderci conto che realizziamo serie televisive e film per offrire evasione, ma anche perché sono forme d'arte e di creatività. Non lo facciamo per ottenere follower, accordi commerciali o cose gratis", ha dichiarato Cooke, aggiungendo con ironia che ricevere qualche omaggio, ogni tanto, può comunque fare piacere.

Un ritratto di Olivia Cooke

La sua posizione non è una critica alla partecipazione del pubblico o alla possibilità di discutere una serie. Il bersaglio sono piuttosto le derive che trasformano il confronto in un ambiente ostile, nel quale le opinioni sui personaggi finiscono per riversarsi sugli interpreti.

La questione non riguarda soltanto Cooke. Anche Milly Alcock, interprete della giovane Rhaenyra Targaryen, si è trovata a fare i conti con una parte problematica della comunità di fan, dopo che alcuni spettatori hanno iniziato a contrapporre gli interpreti più giovani ai colleghi adulti che interpretano gli stessi personaggi.

Una dinamica che aveva suscitato la reazione di Ryan Condal, co-creatore della serie, il quale aveva definito "orribile" questo genere di confronti. Secondo Condal, il pubblico avrebbe dovuto limitarsi a celebrare il lavoro delle giovani interpreti e il successo della produzione, anziché alimentare rivalità tra attrici.

La stessa Alicent, nella terza stagione, è stata coinvolta in alcune delle trame più controverse della serie, tra cui un bacio con il figlio che dà origine a una successiva sequenza onirica dal contenuto incestuoso. Un intreccio destinato inevitabilmente a generare discussioni, ma che non giustifica gli attacchi rivolti a chi lo interpreta.

Cooke ha inoltre speso parole di apprezzamento per la regista Clare Kilner, sottolineando come la sua capacità di guidare il set dimostri che non servono atteggiamenti autoritari per dirigere una produzione complessa. "Dimostra che non devi girare per il set facendo la voce grossa e ostentando testosterone. Puoi gestire ogni reparto con gentilezza e attenzione", ha osservato.

Debuttata su HBO nel 2022, House of the Dragon ha ottenuto tre nomination ai Golden Globe, vincendo il premio per la miglior serie drammatica, e ha raccolto 14 candidature agli Emmy, conquistando due statuette. Un successo che ha consolidato il suo posto nell'universo di Game of Thrones, ma che, come racconta Cooke, ha portato con sé anche il lato meno luminoso della popolarità online.