HBO Max e Paramount+ insieme dal 2027: un solo abbonamento per vedere House of the Dragon e Star Trek

Dal 2027 sarà possibile accedere ai cataloghi di HBO Max e Paramount+ con un unico abbonamento, ma non è ancora chiaro quanto costerà nè in quali Paesi sarà attivo

Paramount+ e HBO Max si preparano a entrare nella stessa offerta commerciale. Skydance ha annunciato che, a partire dall'inizio del 2027, gli utenti potranno sottoscrivere un unico abbonamento per accedere ai cataloghi delle due piattaforme di streaming. L'iniziativa rappresenta il primo passo verso una maggiore integrazione dei servizi dopo l'acquisizione di Warner Bros. Discovery.

La novità è stata comunicata nella lettera agli azionisti che accompagna i risultati finanziari trimestrali della società. Skydance ha anticipato che il nuovo pacchetto sarà proposto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla sottoscrizione separata dei due servizi, senza però fornire indicazioni sul prezzo o sulle formule di abbonamento disponibili.

Paramount+ e HBO Max insieme dal 2027: cosa cambia per gli abbonati

Tulsa King; un primo piano di Sylvester Stallone

L'offerta metterà a disposizione degli utenti due cataloghi con caratteristiche differenti ma complementari. Da una parte ci saranno le produzioni HBO, con serie come The White Lotus, The Last of Us e House of the Dragon, dall'altra i contenuti di Paramount+, che comprendono titoli come Tulsa King, Landman e le produzioni legate all'universo di Star Trek.

L'obiettivo di Skydance è ampliare il pubblico potenziale delle due piattaforme, favorendo l'acquisizione di nuovi abbonati e aumentando la permanenza degli utenti all'interno del proprio ecosistema streaming.

Durante il confronto con gli investitori, il CEO di Skydance David Ellison ha descritto il bundle come la prima fase di un progetto più ampio, destinato a rendere progressivamente più integrati Paramount+ e HBO Max.

La strategia punta a valorizzare un'offerta complessiva che unisce produzioni televisive, film, intrattenimento e contenuti sportivi. Secondo la società, le due piattaforme raggiungono fasce di pubblico differenti e la loro combinazione può rafforzare la posizione del gruppo nei confronti di concorrenti come Netflix, Disney+ e Prime Video.

The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramesey in una scena del sesto episodio della stagione 2

Restano però alcuni grandi interrogativi. Non sono stati, per esempio, comunicati il costo del pacchetto, le eventuali differenze tra piani con e senza pubblicità né i Paesi nei quali l'offerta sarà inizialmente disponibile. Anche le modalità di adesione per chi possiede già un abbonamento a uno dei due servizi non sono state chiarite.

C'è poi la questione degli accordi commerciali già esistenti (HBO Max è infatti presente anche in offerte che comprendono Disney+ e Hulu). Skydance non ha ancora precisato se il lancio del nuovo pacchetto avrà conseguenze su queste partnership. Ellison ha lasciato intendere che la società valuterà gli accordi distributivi esistenti sulla base del loro contributo al valore complessivo del gruppo.