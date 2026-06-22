House of the Dragon 3 sciocca i fan sin dalla premiere con una scena tra Aemond e Alicent inedita

La terza stagione di House of the Dragon è partita con una delle sequenze più discusse dell'intera saga targata HBO. Nel corso della premiere, infatti, il principe Aemond Targaryen sorprende tutti con una scena con sua madre Alicent Hightower che non è presente nella saga originale, lasciandola sconvolta e senza parole (quasi quanto noi).

Un principe cresciuto senza amore

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Un momento che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori e che ora trova una spiegazione nelle parole dello stesso Ewan Mitchell, interprete del personaggio. L'attore ha raccontato a Entertainment Weekly di non essere rimasto completamente sorpreso dalla scelta narrativa, considerandola una naturale conseguenza del complesso rapporto costruito tra Aemond e Alicent nel corso delle prime due stagioni. "Quando ho letto la scena per la prima volta ho pensato: "Beh, questa è davvero qualcosa di estremo". Però, conoscendo il percorso emotivo di Aemond e il suo legame con Alicent, in qualche modo la vedevo arrivare", ha spiegato Mitchell.

House of the Dragon, una scena con Alicent

Nella premiere Alicent cerca di convincere il figlio a lasciare Approdo del Re e raggiungere Harrenhal insieme a Criston Cole per affrontare Daemon Targaryen. Durante la conversazione privata, però, Aemond interpreta il comportamento della madre come qualcosa di diverso dall'affetto familiare e reagisce baciandola. Secondo Mitchell, il gesto nasce soprattutto dalla nuova posizione di potere che il personaggio sente di aver conquistato.

"Nella mente di Aemond è come se stesse assumendo il controllo della famiglia. È il nuovo leader. È il momento in cui pensa: "Adesso comando io"", ha raccontato l'attore. Dietro quella scena, però, si nasconde anche un profondo trauma emotivo. Mitchell cita un proverbio africano per descrivere la psicologia del suo personaggio: "Il bambino che non viene accolto dal villaggio finirà per incendiarlo pur di sentirne il calore".

Aemond, infatti, è cresciuto sentendosi costantemente escluso. Prima è stato deriso per non possedere un drago, poi ha perso un occhio nel tentativo di conquistarne uno e non ha mai ricevuto l'affetto incondizionato che cercava dalla propria famiglia. "Ha sempre avuto bisogno di amore e non lo ha mai ricevuto davvero. Per questo non sa distinguere correttamente i sentimenti e non sa esprimere l'affetto in modo sano", spiega Mitchell.

Ryan Condal: "È il risultato di anni di traumi"

Anche lo showrunner Ryan Condal ha voluto chiarire il significato della scena, collegandola direttamente agli eventi delle stagioni precedenti. Secondo il produttore, il comportamento di Aemond affonda le radici nei traumi vissuti durante l'adolescenza, compresa l'esperienza nel bordello di Approdo del Re raccontata nella prima stagione.

House of the Dragon, il poster della terza stagione

"Non credo che Aemond sia innamorato di sua madre", precisa Condal. "Piuttosto non riesce a separare l'affetto che prova per lei da altri sentimenti che si sono sviluppati in modo distorto durante la crescita." Lo showrunner sottolinea inoltre come la scena rappresenti anche un commento sul ruolo di Alicent come madre.

Costretta a sposarsi giovanissima e a crescere figli mentre era ancora poco più che una ragazza, Alicent non è mai stata realmente preparata ad affrontare quel ruolo. "Sappiamo che Alicent non è stata una madre perfetta, ma bisogna chiedersi chi avrebbe potuto esserlo nelle sue condizioni", osserva Condal.

La controversa sequenza, quindi, non sarebbe stata inserita soltanto per scioccare il pubblico, ma per evidenziare quanto Aemond resti, nonostante il suo potere e la sua sicurezza apparente, un uomo profondamente segnato dalle ferite del passato. E a giudicare dalle dichiarazioni di Mitchell, le conseguenze di quel momento potrebbero influenzare pesantemente il rapporto tra madre e figlio per tutto il resto della stagione.