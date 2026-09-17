Olivia Cooke rivela il suo 'risveglio sessuale': "È successo guardando Babbo Bastardo"

Non tutti i film di Natale evocano gli stessi ricordi: per Olivia Cooke, Babbo Bastardo è legato a un momento decisamente più... intimo: l'attrice ha raccontato di aver avuto una sorta di risveglio sessuale guardando Billy Bob Thornton nel film del 2003.

Olivia Cooke e quella scena di Bad Santa

La confessione è arrivata durante una conversazione con Entertainment Weekly al Toronto International Film Festival 2026, mentre Olivia Cooke era insieme alle sue co-star di A Talent for Murder, Helen Mirren e Alden Ehrenreich.

Una foto di Olivia Cooke

A far partire il discorso è stata proprio Mirren, che ha indicato Babbo Bastardo come il suo film natalizio preferito. Quando Cooke ha riconosciuto Thornton nei panni del protagonista, ha improvvisamente tirato fuori il curioso ricordo. "Ho avuto un'esperienza formativa", ha detto inizialmente l'attrice. Ehrenreich, intuendo immediatamente dove stesse andando la conversazione, le ha ricordato che erano davanti alle telecamere.

Cooke ha provato a fermarsi, prima di decidere di raccontare comunque il particolare. "Ho avuto un risveglio guardando Billy Bob in una jacuzzi", ha spiegato ridendo.

Nel film diretto da Terry Zwigoff, Thornton interpreta Willie, un truffatore alcolizzato che ogni vigilia di Natale si traveste da Babbo Natale insieme al suo complice Marcus, interpretato da Tony Cox. Il duo utilizza il lavoro nei grandi magazzini come copertura per mettere a segno dei furti.

Il personaggio ha inoltre una relazione sessuale con Sue, interpretata da Lauren Graham. È proprio in questo contesto che si inserisce la scena nella jacuzzi ricordata da Cooke.

Mirren ha accolto la rivelazione con una battuta: "Glielo dirò quando lo vedrò", promettendo quindi di informare Thornton dell'effetto avuto dalla sua interpretazione sulla giovane Cooke.

Anche Alden Ehrenreich ha il suo ricordo cinematografico

La conversazione ha poi preso una piega ancora più curiosa quando Ehrenreich ha ammesso di avere un'esperienza simile legata a un altro film.

L'attore ha raccontato che da bambino, intorno ai quattro o cinque anni, qualcosa gli era scattato guardando Hook - Capitan Uncino, il fantasy diretto da Steven Spielberg nel 1991 con Robin Williams.

Il momento in questione? Le sirene che baciano Peter Pan per riportarlo in vita. "Ero tipo: "Sento delle cose che non capisco"", ha raccontato Ehrenreich, ricordando con ironia quella che evidentemente è rimasta impressa nella sua memoria.

Olivia Cooke ed Ehrenreich condividono il set con Helen Mirren in A Talent for Murder, adattamento cinematografico della pièce Switzerland di Joanna Murray-Smith.

Diretto da Anton Corbijn, il film racconta l'incontro tra la scrittrice Patricia Highsmith, interpretata da Mirren, e un giovane agente letterario, interpretato da Ehrenreich, incaricato di convincerla a riprendere in mano la celebre serie dedicata a Tom Ripley. A Talent for Murder arriverà nelle sale il 23 ottobre.