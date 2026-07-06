House of the Dragon 3, Steve Toussaint spiega la scelta pericolosa di Corlys: "Non teme la morte"

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Il terzo episodio della nuova stagione di House of the Dragon cambia gli equilibri tra Corlys Velaryon e Rhaenyra. Steve Toussaint spiega cosa si nasconde dietro la clamorosa accusa rivolta alla regina e perché il suo personaggio fosse disposto ad affrontarne qualsiasi conseguenza.

La rottura con Rhaenyra nasce da una richiesta rimasta senza risposta

L'episodio segna un punto di svolta nel rapporto tra la regina Rhaenyra Targaryen e Corlys Velaryon. Dopo aver riconquistato Approdo del Re, la sovrana si ritrova davanti a una sfida inattesa quando il celebre Serpente di Mare mette in discussione pubblicamente la legittimità dei suoi figli, definendoli bastardi davanti alla corte.

House of the Dragon: Steve Toussaint in una scena

Per anni Corlys aveva scelto di ignorare i sospetti che circondavano Jacaerys, Lucerys e Joffrey, continuando a considerarli i figli del proprio erede Laenor Velaryon nonostante le voci sulla relazione tra Rhaenyra e Harwin Strong fossero ormai note a tutti. Quel silenzio, però, si interrompe quando la regina rifiuta di riconoscere ufficialmente Addam e Alyn, i figli illegittimi dello stesso Corlys, come membri della casata Velaryon.

Secondo Steve Toussaint, quel momento rappresenta l'esplosione di una frustrazione accumulata per anni. L'attore ha raccontato di aver pensato subito ai rischi della scena durante la lettura della sceneggiatura. "L'ultima persona che aveva pronunciato quelle parole davanti a Rhaenyra era suo fratello, ed era morto pochi istanti dopo. Corlys compie un gesto estremamente pericoloso."

Per Toussaint il suo personaggio non agisce per calcolo. Arrivato al limite della sopportazione, decide semplicemente di smettere di trattenersi. "Lo urla davanti a tutti perché non gli importa più. È quasi una sfida: provate a smentirmi, se ci riuscite. Tutti conoscono quella verità e lui l'ha custodita per anni. In quel momento pensa soltanto: fate pure il peggio che potete."

Per Corlys il futuro della casata vale più della sua stessa vita

Nell'intervista l'attore ha spiegato che questo cambiamento nasce da un percorso iniziato molto tempo prima. Il ricordo di una scena eliminata durante la prima stagione lo ha aiutato a comprendere lo stato d'animo del personaggio. In quella sequenza, mai arrivata sullo schermo, Corlys sarebbe rimasto ferito in mare, accettando serenamente l'idea di morire prima di essere salvato all'ultimo istante.

House of the Dragon, il poster della terza stagione

Toussaint racconta di aver conservato quella suggestione negli anni perché, ai suoi occhi, rivelava una caratteristica fondamentale del Serpente di Mare: la morte non è mai stata il suo vero timore. "Aveva sempre un motivo per continuare a vivere: i figli, la moglie e la famiglia. Oggi quasi tutto questo è scomparso."

L'unico obiettivo rimasto è garantire un futuro ad Addam e Alyn. Per questo motivo la richiesta rivolta a Rhaenyra assume un valore molto più grande di una semplice questione politica. Corlys chiede che i due ragazzi vengano finalmente riconosciuti come Velaryon, convinto di dover rimediare agli errori commessi quando li aveva lasciati crescere lontano dalla propria famiglia.

Toussaint collega questa scelta anche alle parole di Rhaenys, che già in passato aveva invitato il marito ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei due figli. Da quel confronto, secondo l'attore, nasce il desiderio di fare finalmente ciò che ritiene giusto, anche a costo di compromettere il rapporto con la regina.

Per Corlys, il rifiuto di Rhaenyra cancella anni di sacrifici e di lealtà. Dopo aver difeso pubblicamente i figli della sovrana, pur conoscendo la verità sulle loro origini, si aspetta un gesto analogo nei confronti dei propri ragazzi. Quando quel riconoscimento non arriva, ogni freno salta. Da quel momento la paura delle conseguenze passa in secondo piano: ciò che conta davvero è assicurare una continuità alla casata Velaryon, anche se il prezzo da pagare dovesse essere la sua stessa vita.