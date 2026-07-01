Rai 1 cancella due programmi del pomeriggio dopo il flop: da domani torna Capri

La RAI ha tutta l'intenzione di seguire l'esempio di Mediaset per i suoi pomeriggi estivi. Da giovedì 2 luglio infatti Rai 1 stravolgerà il suo palinsesto dalle 14:00 alle 16:00, riportando in TV le sempreverdi fiction. Si comincia domani con Capri, poi dovrebbe essere la volta di Don Matteo e Màkari.

Era stata una pessima idea della direzione daytime mandare in onda la replica di due programmi televisivi, pensando forse che, quello tra il TG1 delle 13:00 e l'inizio della Vita in diretta estiva, fosse l'orario della siesta. Invece il pubblico pomeridiano dell'ammiraglia RAI è più sveglio che mai e reclama con forza qualcosa che, a quell'ora, sia davvero di compagnia.

Perchè se c'è qualcosa di veramente peggiore delle dizi turche a tutte le ore del giorno, quelle sono le repliche de Le Stagioni dell'Amore di Mara Venier e La Porta Magica di Andrea Delogu, ovvero un programma mediocre e un completo insuccesso.

Gli ascolti di questi ultimi tre giorni, non è un caso, sono stati inclementi: ieri i due programmi hanno registrato rispettivamente l'8.6% e il 7.4%. Numeri talmente bassi da convincere la RAI a intervenire subito, nel tentativo di fornire un traino migliore a Manuela Moreno, che comincia alle 16:10 con la versione estiva de La Vita in diretta.

Nel pomeriggio di Rai 1 torna Capri, a grande richiesta

Gabriella Pession e Sergio Assisi

Solo lo scorso 20 giugno Kaspar Capparoni, membro del cast storico insieme a Sergio Assisi e Gabriella Pession, aveva diffuso la notizia della cancellazione delle repliche con un video piuttosto polemico. A distanza di dieci giorni, però, è stato ancora una volta lui a comunicare ai fan il dietrofront della RAI rispetto alla fiction.

Un'inversione di marcia, da parte del servizio pubblico, che risulta tanto più inspiegabile considerando che, non soltanto Capri era stata già annunciata nei palinsesti estivi (raccogliendo manifestazioni di giubilo sul web), ma "dimora" ormai da anni nella piattaforma streaming gratuita RaiPlay, in quanto prodotto RAI.

A partire da domani, giovedì 2 luglio alle 14:05, per la gioia di quegli spettatori che hanno determinato il fallimento di ogni altro piano alternativo per il daytime, sarà possibile riavvolgere il nastro per tornare nelle avventure di Vittoria Mari (Gabriella Pession) e dei fratelli Massimo e Umberto Galiano (interpretati rispettivamente da Kaspar Capparoni e Sergio Assisi). Le repliche andranno in onda dal lunedì al venerdì, occupando le due ore che separano la fine del TG1 e l'inizio della Vita in diretta.

Quanto ai due programmi sostituiti: La porta magica dovrebbe tornare in TV, su Rai 2, a partire dal prossimo autunno, mentre di un nuovo ciclo de Le stagioni dell'amore non si hanno notizie. Ogni dubbio verrà sciolto tra due giorni con la presentazione dei palinsesti RAI per la nuova stagione 2026/27.