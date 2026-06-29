House of the Dragon 3, il secondo episodio fa discutere: per Aemond si seguirà la storia originale?

Il principe Targaryen lascia tutti con il fiato sospeso nel corso del secondo episodio. Se seguiamo però i libri di George R.R. Martin, si può intuire quale sarà il suo futuro. Ma la domanda è: verrà rispettata la storia originale?

Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler

Il secondo episodio della terza stagione di House of the Dragon cambia radicalmente gli equilibri della Danza dei Draghi. Mentre si consumano eventi destinati a modificare gli assetti del potere, anche Aemond Targaryen vive uno dei momenti più delicati della sua storia, con un finale che ha lasciato molti spettatori dubbiosi sul suo destino: verrà rispettata la storia originale oppure no?

Un destino incerto per Aemond

Dopo essere stato convinto ad abbandonare la capitale nel primo episodio - una scelta resa possibile anche dalla manipolazione di Alicent - il principe raggiunge finalmente Harrenhal in sella a Vhagar, il drago più imponente di Westeros. L'obiettivo è consolidare il controllo dei Verdi sulla fortezza, ma la conquista si rivela tutt'altro che semplice.

House of the Dragon, il poster della terza stagione

Una volta arrivato, Aemond elimina rapidamente la resistenza rimasta all'interno del castello, ordinando l'uccisione di Simon Strong e di altri membri della casata. La vittoria, però, ha un prezzo. Durante lo scontro viene infatti colpito con una profonda ferita da arma bianca che lo lascia in condizioni critiche.

Le ultime immagini dell'episodio mostrano il principe ormai allo stremo delle forze mentre perde molto sangue davanti ad Alys Rivers. Prima di crollare a terra le chiede aiuto, poi perde conoscenza, lasciando il pubblico senza una risposta immediata sul suo destino.

In realtà, chi conosce il romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin può stare relativamente tranquillo: Aemond non muore in questo momento della storia. Anche il materiale promozionale diffuso da HBO prima della messa in onda della stagione mostrava infatti alcune scene inedite del personaggio ambientate proprio ad Harrenhal, confermando che il suo percorso è tutt'altro che concluso.

Cosa ci attende in House of the Dragon 3

L'episodio rappresenta l'inizio di uno dei rapporti più importanti della seconda parte della serie. Sarà infatti proprio Alys Rivers a prendersi cura di lui, dando vita a una relazione destinata ad assumere un peso sempre maggiore nei prossimi episodi. Nei libri i due diventano amanti e Alys rimane persino incinta, anche se resta da vedere quanto la serie televisiva seguirà fedelmente questo sviluppo narrativo.

House of the Dragon: una scena

Molti fan ipotizzano inoltre che HBO possa ampliare ulteriormente il ruolo della misteriosa donna di Harrenhal, approfondendo il lato più oscuro e soprannaturale del castello. Dopo le inquietanti visioni vissute da Daemon nella stagione precedente, non è escluso che anche Aemond possa affrontare esperienze simili durante la sua permanenza nella fortezza.

La sua storia, però, è destinata a condurlo verso uno degli scontri più spettacolari dell'intera Danza dei Draghi. Senza entrare troppo nei dettagli, i romanzi raccontano che il principe sarà protagonista di una battaglia destinata a entrare nella leggenda di Westeros, uno dei momenti più epici e drammatici mai scritti da George R.R. Martin e che con ogni probabilità costituirà uno degli eventi centrali della quarta stagione della serie.