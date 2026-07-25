Blade Runner 2099 ribalta la saga: cosa succede 50 anni dopo il film di Villeneuve

Per quasi mezzo secolo il mondo di Blade Runner ha raccontato una realtà in cui gli esseri umani esercitavano il controllo sui Replicanti, relegati al ruolo di fuggitivi o di prede degli agenti speciali.

Blade Runner 2099 parte invece da una premessa destinata a cambiare gli equilibri della saga: la guerra tra uomini e Replicanti è finita e sono stati questi ultimi a vincere.

Il primo trailer della serie, presentato da Prime Video durante il Comic-Con di San Diego, mostra infatti una Los Angeles in cui il potere è passato di mano, aprendo un nuovo capitolo ambientato 50 anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, il film diretto da Denis Villeneuve.

Il trailer lascia intendere come il finale di Blade Runner 2049 abbia avuto conseguenze molto più profonde del previsto. Dopo un conflitto combattuto nei decenni successivi, i Replicanti sono diventati la forza dominante, mentre gli esseri umani sono ormai una minoranza costretta a vivere nell'ombra.

È in questo scenario che si muove Cora, interpretata da Hunter Schafer, una fuggitiva che assume una nuova identità nel tentativo di smettere di scappare. Al suo fianco c'è Olwen, interpretata da Michelle Yeoh, un Replicante Blade Runner con un tempo limitato davanti a sé.

Le due saranno costrette a collaborare per rintracciare un misterioso fuggitivo la cui esistenza potrebbe mettere in discussione il fragile equilibrio della nuova Los Angeles.

Più che puntare sull'azione, le immagini mostrano una storia costruita sul ribaltamento dei ruoli. Se nei film erano gli esseri umani a dare la caccia ai Replicanti, Blade Runner 2099 racconta un mondo in cui i rapporti di forza si sono invertiti.

Michelle Yeoh è il replicante Olwen

Dal panel del Comic-Con è inoltre emerso che la serie riprenderà direttamente le conseguenze del finale di Blade Runner 2049. La showrunner Silka Luisa ha spiegato di aver costruito la storia proprio a partire da quell'eredità narrativa, mentre Michelle Yeoh ha anticipato che Olwen è consapevole di avere poco tempo a disposizione, un elemento che richiamerà certamente alla memoria il film originale.

Olwen infatti incarnerà la mentalità investigativa di Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford, ma avrà anche alcune caratteristiche simili a quelle di Roy Batty, interpretato da Rutger Hauer, replicante consapevole che il suo tempo sta per scadere.

Quando esce Blade Runner 2099

Prime Video distribuirà tutti gli otto episodi della miniserie il 25 novembre 2026 in oltre 240 Paesi e territori. A differenza di molte produzioni della piattaforma, la stagione sarà disponibile integralmente fin dal debutto.

Oltre a Michelle Yeoh e Hunter Schafer, il cast comprende Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi.

La serie è stata creata da Silka Luisa, che ricopre anche il ruolo di showrunner ed executive producer. Tra i produttori esecutivi figurano anche Ridley Scott, Andrew Kosove e Broderick Johnson, mentre Jonathan van Tulleken (Shōgun) dirige i primi due episodi.